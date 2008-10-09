48. teknik direktör Denizli



Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mustafa Denizli, siyah-beyazlı kulübün 48. teknik direktörü oldu. Beşiktaş Kulübü'nün 1911 yılında başlayan 96 yıllık futbol tarihinde, şimdiye kadar 29'u yabancı, 18'i de Türk olmak üzere toplam 47 teknik direktör görev yaptı.



Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından görevi devralan Denizli, siyah-beyazlıların 19. Türk teknik direktörü olurken, Beşiktaş'ta bugüne kadar 11 değişik ülkeden 29 yabancı teknik direktör çalıştı.



''Kara Kartallar''da, 7 teknik direktörle Yugoslavlar ilk sırayı alırken, 4'er İtalyan, Alman ve İngiliz, 3 Macar, 2 Rumen, 1'er Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol ve Fransız teknik direktör çalıştı.



Türk teknik adamlarla şampiyonluk yok



Beşiktaş, Birinci Futbol Ligi tarihinde şimdiye dek bir Türk teknik adamla şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Beşiktaş tarihinde daha önce yerli teknik adamlar, ilk sezonun ardından ikinci sezonda takımın başında kalma başarısı gösteremezken, Ertuğrul Sağlam, sezona başlayarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi. Ancak özellikle Metalist Kharkiv ile yapılan UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında alınan 4-1'lik yenilginin ardından büyük eleştiriler alan Sağlam, Turkcell Süper Lig'de Hacettepe ile yapılan karşılaşmanın ardından istifasını açıkladı.



Siyah-Beyazlılar, 4 kez Yugoslav, 3 kez İngiliz, 1'er kez de Macar, Alman ve Rumen teknik adamlarla lig şampiyonluğunu yakaladı.



Beşiktaş'ın lig şampiyonu olduğu yıllar ve teknik direktörler şöyle:



1959-60.......................Andreas Kutik (Macar)

1965-66 ve 1966-67............Spajiç (Yugoslav)

1981-82.......................Dorde Miliç (Yugoslav)

1985-86.......................Branko Stankoviç (Yugoslav)

1989-90, 1990-91 ve 1991-92...Gordon Milne (İngiliz)

1994-95.......................Cristoph Daum (Alman)

2003-2004.....................Mircea Lucescu (Rumen)



En uzun süre çalışanlar



Beşiktaş Kulübü'nün futbol şube kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllarda futbolcusu olan Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan teknik adam oldu. Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri olan Refik Osman Top da tam 10 yıl çalıştırıcılık yaparak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırayı aldı. Yabancı antrenörlerde ise Macar Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne 6,5 yılla ikinci oldu.



Beşiktaş'ın teknik direktörleri



Siyah-beyazlı kulübün futbol takımı teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:



Teknik Direktör Uyruk Görev Süresi

---------------- ----- ------------

Şeref Bey Türk 1911-1925

Zinger Macar 1925-1935

Refik Osman Top Türk 1935-1944 ve 1946-48

Charles Howard İngiliz 1944-46

Guiseppe Meazza İtalyan 1948-49

Hakkı Yeten Türk 1949 ve 1950-51

Eric Keen İngiliz 1949-50

Alfred Cable İngiliz 1951-52

Sadri Usuoğlu Türk 1952-53

Sandro Puppo İtalyan 1953-54 ve 1960-61

Cihat Arman Türk 1955-56

Eşref Bilgiç Türk 1957

Jozef Mezsaros Macar 1956-57

Leandro Remondini İtalyan 1957-58

Hüseyin Saygun Türk 1959

Andras Kutik Macar 1959-60 ve 1961-62

Şeref Görkey Türk 1961

Ljubisa Spayiç Yugoslav 1962-63 ve 1964-67

Ernst Melchior Avusturya 1963-64

Jane Janevski Yugoslav 1967-68

Krum Milev Bulgar 1968-69

Milovan Çiriç Yugoslav 1969-70

Dumitru Teoderescu Rumen 1970-71

Gündüz Kılıç Türk 1971-72

Abdullah Gegiç Yugoslav 1972-73

Metin Türel Türk 1973-74 ve 1980-81

Horst Buhtz Alman 1974-75

Gündüz Tekin Onay Türk 1975-76

İsmet Arıkan Türk 1977

Milos Milutinoviç Yugoslav 1977-78 ve 1986-87

Doğan Andaç Türk 1978-79

Serpil Hamdi Tüzün Türk 1979-80

Dorde Miliç Yugoslav 1980-83

Ziya Taner Türk 1983-84

Branko Stankoviç Yugoslav 1984-86

Gordon Milne İngiliz 1987-1993

Christoph Daum Alman 1993-96 ve 2001-02

Rasim Kara Türk 1996-97

John B.Toshack Galli 1997-99

Karl Heinz Feldkamp Alman 1998-99

Hans Peter Briegel Alman 1999-00

Nevio Scala İtalyan 2000-01

Mircea Lucescu Rumen 2002-04

Vicente Del Bosque İspanyol 2004-05

Rıza Çalımbay Türk 2005

Jean Tigana Fransız 2005-07

Ertuğrul Sağlam Türk 2007-08, 2008-09 ilk 6 hafta





