48 kişiye daha Hopa davası açıldı

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hopa’da Başbakan’ın protesto edilmesi sırasında çıkan olaylara AKP Ankara İl Başkanlığı önünde tepki gösterenler için hapis cezası istemi içeren yeni bir iddianame hazırladı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hopa’da emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan olayları AKP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto edenlere yönelik ikinci bir dava açtı. Mahkemeye sunulan iddianamede, üçü avukat olmak üzere 48 kişi hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Böylece Ankara’daki Hopa protestosuna katılıp, hakkında dava açılanların sayısı 76’ya yükseldi. Söz konusu iddianamenin, 22 sanığın tahliye edilmesinden sonra hazırlanması dikkat çekti.



Cumhuriyet'in haberine göre; Özel Yetkili Ankara Savcılığı, AKP İl Başkanlığı önünde 31 Mayıs günü yapılan ve polisin sert müdahalesiyle sona eren gösteriyle ilgili soruşturma başlatmıştı. 22’si tutuklu 28 kişi hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasından dava açan savcılık, 48 kişi hakkında ise dosyaya görevsizlik kararı vererek Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Basın savcısı Erdoğan Gökçek, söz konusu 48 kişi hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak asliye ceza mahkemesinde dava açtı. Polisin göstericilere yönelik “şiddetine” engel olmaya çalışırken gözaltına alınan avukatlar Pınar Akdemir, Bülent Teoman Özkan ve Duygu Demirel de iddianamede sanık olarak yer aldı. Özel yetkili mahkemede süren davada sanıklar “Polisler bizi tahrik etti, dağılın uyarısında bulunmadı” demesine karşın söz konusu iddianamede, “yürüyüş sırasında göstericilerin kaldırım taşlarını sökerek polise saldırdığı, tüm ikaz ve uyarılara karşın saldırıların devam ettiği” öne sürüldü.



İddianamede halkevleri mensubu Dilşat Aktaş’ın “Panzer üzerine çıkarak sopa ile polislere saldırdığı” öne sürülürken Aktaş’ın polisler tarafından kalçasının kırılmasına değinilmemesi dikkat çekti.



İddianamede, olaylar sırasında 47 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtilirken göstericilerin polisin müdahalesi sonucu yaralanması veya gözaltında “darp, sözlü taciz ve hakarete uğradığı” iddiasına yer verilmedi. Sanıklar arasında bulunan Ankara Adliyesi zabit kâtipleri Turgay Akçay ve Fatma Ekin Narin’in “isimlerinin altının iddianamede çizili olduğu” görüldü. İddianamede, 45 sanık hakkında “Kamu malına zarar verme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ve görevli memura direnme” suçlamasıyla 12 yıla kadar, üç avukat için ise “görevli polis memurlarına görevlerinden dolayı hakarette bulunmak” iddiasıyla 3.5 yıla kadar hapis cezası istendi.





