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48 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI VAN (A.A)

23 Nisan 2011 23:08

-48 KİŞİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI VAN (A.A) - 23.04.2011 - Van'da çıkan olaylarla ilgili adliyeye sevk edilen 48 kişiden 7'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylığı başvurularıyla ilgili iptal kararını protesto eden grupların, iş yerleri ile polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdığı gerekçesiyle gözaltında tutulan 20'si çocuk 48 kişinin, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı. Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sabah erken saatlerde adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığında alınan ifadelerinin ardından 28 kişi serbest bırakılırken 20 zanlı tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden 7'si tutuklandı, 13 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet yetkileri, kent merkezinde 19 Nisan günü çıkan olaylarda 102 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, olaylarla ilgisi bulunmadığı belirlenen 11 kişinin savcılık talimatıyla Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldığını, geri kalan 91 kişinin ise işlemlerinin ardından dün ve bugün adliyeye sevk edildiğini belirtti.

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