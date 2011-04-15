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Dünya

48 bin Japon aileye nükleer tazminat

Japonya'da yaşanan yüzyılın felaketinin yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlandı.

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Japonya'da yaşanan yüzyılın felaketinin yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlandı.  Hükümetin hedefindeki ilk şirket ise Nükleer santrali işleten Tepco oldu.

Japon hükümeti 11 Mart depremi ve ardından gelen tsunamide hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten Tepco şirketinin meydana gelen tahribattan etkilenen ailelere tazminat ödemesini istedi.

Fukuşima Daiçi nükleer enerji santralinin çevresindeki 30 km.'lik alanda oturan 48 bin aile tazminattan yararlanacak.

Tazminat planının şu haliyle geçici olduğu; gün içinde daha fazla ayrıntı açıklanacağı belirtildi.

Tepco, nükleer santralde hala istikrar sağlamaya çalışıyor.

Japon hükümeti sözcüsü Yukio Edano, "Tokyo Elektrik Şirketi, insanlara, evlerini tahliye etmeleri veya evlerinden çıkmamalarının istenmesi dolayısıyla yaşadıkları kayıplara karşılık, acilen ve hızla tazminat ödemesi yapacak." dedi.

Hükümet sözcüsü her haneye 1 milyon yen (12 bin dolar) verileceğini; geçici bir süre için böyle bir miktar dağıtılmasını gerekli gördüklerini söyledi.

BBC'nin Tokyo muhabiri Roland Buerk, bu ödemelerin çok büyük miktarlara çıkması beklenen tazminatların ilk halkası olduğunu belirtiyor.

JP Morgan, Tepco şirketinin 2 trilyon yene (24 milyar dolar) varan tazminat talepleriyle karşılaşabileceğini kaydediyor.

Tepco ve Japon hükümeti, daha önce tazminat dağıtılmadığı için eleştiriliyor.

Nükleer santralin yakınlarında yaşayan ve bölgeden tahliye edilen insanlar, bir ayı aşkın zamandır geçici tahliye merkezlerinde barınıyorlar.

İşyerlerinin kapatılması, tarlalarda tarım yapılamaması ve balıkçılığın terkedilmesi yüzünden birçok kişi, evlerinin yanısıra, geçim kaynaklarını da yitirmiş durumda.

Tepco genel merkezi dışında, aralarında çok uzaktan gelerek tepkilerini ortaya koymak isteyen insanların da bulunduğu protesto gösterileri düzenlendi.

Japon Ticaret Bakanlığı hükümetten gelen mağdurlara tazminat ödenmesi talebinin, bir emir değil, bir istek olduğunu kaydetti.

Tepco Genel Başkanı Masataka Shimizu, bugün tazminat planını resmen açıklayacak.

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