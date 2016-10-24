476 çocuk hapishanelerde annelerinin cezasını çekiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerinde şu an itibari ile bin 752 tutuklu ve 831 hükümlü çocuğun bulunduğunu, hükümlü veya tutuklu olan annesinin yanında cezaevinde kalan çocuk sayısının ise 476 olduğunu açıkladı.

Bozdağ, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tarafından gündeme getirilen Şırnak Cezaevi'nde işkence yapıldığı iddialarını yalanladı. HDP Milletvekili Özkan'ın TBMM Başkanlığı'na verdiği Şırnak T Tipi Cezaevi'nde işkence iddialarına ilişkin soru önergesine yazılı cevap veren Bozdağ, işkence iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakan Bozdağ, yapılan araştırmalar neticesinde adı geçen tutuklunun Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mevzuat hükümlerine uygun bir odada barındırıldığını, Şırnak Devlet Hastanesi tarafından verilen raporlarda herhangi bir darp, yaralama, elektriğe tutulma ve cinsel istismara ilişkin bir bulguya saptanmadığını açıkladı. İddiaların tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunun altını çizen Bozdağ, Şırnak Ceza İnfaz Kurumu'nun 4681 sayılı Kanun kapsamında tutukevleri izleme kurulları tarafından düzenli olarak ziyaret edildiğini, izleme kurulları tarafından hazırlanan raporların TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na, Adalet Komisyonu'na, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti başkanlıklarına gönderildiğini hatırlattı.

"476 çocuk annesinin yanında kalıyor"

Bozdağ yazılı cevabında, cezaevlerinde şu an itibari ile bin 752 tutuklu ve 831 hükümlü çocuğun bulunduğunu, hükümlü veya tutuklu olan annesinin yanında cezaevinde kalan çocuk sayısının ise 476 olduğunu söyledi. Hükümlü ve tutuklular tarafından gerek doğrudan, gerekse sivil toplum örgütleri tarafından ya da insan hakları kuruluşları tarafından yapılan başvuruların titizlikle incelenmekte olduğunu belirten Bozdağ, adli ve idari yönden soruşturmalar sonucunda kusur ve ihmali olan görevliler hakkında yasal gereği titizlikle yerine getirildiğini ifade etti. Bozdağ ayrıca, cezaevlerindeki çocukların ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtildiği üzere özel önlem ve öncelik taşıyan hassas gruplar olarak tanımlandığını ve eylemlerin "Çocuğun yüksek yararı" ilkesine uygun olarak yürütüldüğünü belirtti. Bozdağ, çocukların cezaevinde bulundukları süre içerisinde suça sürüklenmesindeki etmenlerin ortaya çıkarılması, elde edilen bilgiler doğrultusunda uygun müdahalelerin yapılması ve etkili yöntemlerin uygulanması temel alınarak çocuğun sosyalleşme sürecini kolaylaştırma ve yeniden toplumla bütünleşmesini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

HDP'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, soru önergesinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 14 yaşındaki R.D.'nin koğuşunda her gün farklı çocuklar tarafından dövüldüğünü, kafasının demirlere vurulmak suretiyle 5-6 kez bayıltıldığını, tecavüz edilmekle ve elektrik verilmekle tehdit edildiğini, hakarete maruz kaldığını ve mevzuat hükümlerine uygun olmayan bir odada tutulduğunu iddia etmişti.