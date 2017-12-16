473 kişinin gıdadan zehirlendiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden açıklama

Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 473 öğrencinin zehirlenmesinin ardından, üniversite yönetimi yemekleri hazırlayan taşeron Astuğ firmasından yemek alımını durdurdu. Üniversite yemekhanesine ve Ardeşen ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu Yemekhanesi’ne “idare tedbir amaçlı üniversitemize bağlı yemekhanelerde perşembe ve cuma günleri yemek hizmeti verilmeyecektir” yazısı asıldı.

CHP: Yönetim sorumludur

Yazılı bir açıklama yapan CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Kemal Özgür Kahraman, “Öğrenci arkadaşlarımız, malum firmanın ihaleyi aldığından beri defalarca üniversite yönetimine yemekler hakkında talepte bulunmuş olmasına rağmen üniversite yönetimi konu ile alakalı en ufak bir çalışma yapmamıştır. Üniversite yönetiminin de sorumlu olduğu açıktır” ifadesini kullandı.

ÖDP: Yandaşa peşkeş

ÖDP İl Başkanı Recep Memişoğlu ise “Yandaş şirketler biliyorlar ki, bu zehirlenme olayında kendileri sorumlu tutulmayacaklardır. Belki bir-iki işçiye sorumluluk yıkılacak ve olay kapatılacaktır. Bu olayın da peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız” dedi.