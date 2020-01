47 yıldır maket araç biriktiriyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, emekli Yunus Kunt (53), 6 yaşından bu yana maket araç biriktiriyor. Kunt, koleksiyonunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Adnan Menderes\'in makam araçlarının maketlerini evinde yaptırdığı özel dolapta saklıyor.

Sandıklı Belediyesi\'nden işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Yunus Kunt, 1971 yılında 6 yaşındayken, babasının aldığı 1962 model minibüsten etkilenerek, araç maketleri biriktirmeye karar verdi. O dönemde, bayram harçlıklarıyla ve kumbarasında biriktirdiği paralarla babasının minibüsünün maketini alan Kunt, daha sonra bu işi hobiye dönüştürdü.

Gittiği kentlerden özellikle eski otomobillerin maketlerini toplamaya başlayan Kunt, kimi fabrika tarafından üretilen orijinal maketler kimi de araçların benzerleri olan maketleri satın aldı. Bugüne kadar 100\'ün üzerinde maket araç toplayan Kunt, bunlar için evinin bir köşesine özel camlı dolap yaptırdı.

ATATÜRK\'ÜN MAKAM ARACI DA VAR

Koleksiyonuna Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile Adnan Menderes\'in makam araçlarının yanı sıra sinema sanatçısı Ayhan Işık\'ın filmlerinde kullandığı otomobillerin maketlerini de ekleyen Yunus Kunt, camlı dolabında sakladığı maketlerini zaman zaman çıkarıp, temizliyor. Kunt, \"1971\'de, babamın Almanya\'dan aldığı minibüsten etkilendim. O zamandan sonra her gittiğim yerden, her gittiğim ilden bu araba maketlerini buldum, geldim. 100\'den fazla maket arabam vardı. Torunum Tahir, bir kısmını bozdu. Şu an 65 tane kaldı. Anıtkabir\'e gittim. Atatürk\'ün bindiği arabayı gördüm, onu aldım, geldim. İnönü ve Adnan Menderes\'in bindiği arabanın da maketini aldım. Maket araba almaya devam edeceğim\" dedi.



