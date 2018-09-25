47 yıldır bedensel ve zihinsel engelli çocuklarına gözü gibi bakıyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de akraba evliliğinden 4 çocuğundan 2\'si engelli olarak dünyaya gelen 78 yaşındaki Naile Dündar, 47 yıldır büyük bir fedakarlıkla çocuklarının bakımlarını yapıyor.

58 yıl önce amcasının oğlu Mustafa Dündar ile evlenen ve akraba evliliği nedeniyle dünyaya getirdiği 4 çocuğundan ikisi bedensel ve zihinsel engelli olarak doğan Naile Dündar, 25 yıl önce eşini kaybetti. Çocuklarıyla başbaşa kalan Dündar, 47 yaşındaki yatağa mahkum Sibel Dündar ile zihinsel ve görme engelli 38 yaşındaki Selçuk Dündar’ın bakımını tek başına karşıladı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek\'in kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Dündar, Vali Şimşek\'ten kızı için akıllı telefon ve salça istediğini belirtti. Çocuklarının kendilerine verilen bir lütuf olduğunu anlatan anne Dündar, akraba evliliği yaptığı için pişman olduğunu söyledi. Dündar, \"Şimdiki aklım olsa akraba evliliği yapmazdım ama bilemedim. Eşim de 25 sene oldu vefat edeli. Dünyanın malında, canında hiçbir şeyinde gözüm yok. Çocuklarımdan biri görme yetisini kaybetti, diğeri yatalak oldu. \'Bana eziyet\' diye asla ağzımdan bir söz çıkmadı çıkmazda. Onları Allah bana bir nimet olarak vermiş\" dedi.

CUMHURBAŞKANI\'NA TEŞEKKÜR

Daha önce maddi sıkıntılar yaşadığını ve artık verilen desteklerle durumunun daha iyi olduğunu da söyleyen Dündar, \"Önceden çok perişanlık çektim. 5 sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kanun çıkardığında 5 bin TL para yatırdım. Onun sayesinde emekli oldum. Bakım parası da alıyorum. Allah razı olsun. Çocuklarım sayesinde ekmek yiyorum. Ben bu kötü evi bile çocuklarım sayesinde aldım. Eşim öldüğünde benim evim yoktu çok perişanlık çektim. Susuz evlerde oturdum\" diye konuştu.

DEVLETİMİZ YARDIM EDİYOR

43 yaşındaki Hamiyet Dündar ise kardeşlerinin bakımında annesine yardımcı olmak için evlenmediğini söyledi. Dündar, şöyle konuştu: \"Engelli kardeşlerime anneme yardım ederek bakıyorum. Evlenmeyi düşünmüyorum, destek oluyorum anneme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan Allah razı olsun. Bakım parasını çıkardı onun sayesinde elimiz para gördü. Zor günler geçirdik ama şimdi çok şükür iyiyiz. Allah yardım ediyor, devletimiz de yardım ediyor.\"



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