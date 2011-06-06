-47 SAFKAN ARAP TAYI AÇIK ARTTIRMADA ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 47 baş safkan Arap tayını satmak üzere ihale açtı. Karacabey Tarım İşletmesinin yetiştirmesi, 47 baş safkan Arap tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacak. İhale, 28 Haziran 2011 tarihinde saat 13.00'te İşletmenin Atçılık tesislerinde toplanacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek. İhalede tay başına muhammen bedel 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişirken, katılımcılardan geçici teminat olarak tay başına 5 bin lira alınacak. Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler şartnameyi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ticaret Daire Başkanlığı) ile Karacabey Tarım İşletmesinden görebilecekler.