-47. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul etabıyla başladı. İstanbul etabının startını, Ahırkapı Feneri'nin önünde saat 09.30'da Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül verdi. Toplam 114.1 kilometrelik İstanbul etabında, Boğaziçi Köprüsü geçişinin ardından Bağdat Caddesi'nde devam edecek yarış, caddedeki 8 tur sonunda Bostancı Sahil Yolu'nda sona erecek. -1 MAYIS'TA BİTECEK- Toplam 8 etabın sonunda 1 Mayıs Pazar günü Side-Alanya etabıyla tamamlanacak büyük mücadelede, 22 takımdan 176 profesyonel bisikletçi, bin 387 kilometrelik yarışta birincilik için ter dökecek. Avrupa'dan, Asya'ya ''Kıtalararası ilk etaplı bisiklet turu'' olarak kurgulanan bisiklet turu, dünyada ilk kez kıtaları birbirine bağlayan bir organizasyon olacak. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya sunan, her yıl farklı turistik bölgelerin güzergaha alındığı dinamik yapısıyla 2011 yılında da yeniliklere imza atılacak turun rotasına bu yıl Tekirova, Manavgat ve Side de dahil edildi. Eurosport ve TRT her gün iki saatlik canlı yayınla bu müthiş mücadeleyi Türkiye ile aynı zamanda dünyaya yayınlayacak. -DÜNYACA ÜNLÜ SPRİNTERLER YER ALIYOR- Geçen yıla damgasını vuran Columbia takımının Alman bisikletçisi Andre Greipel, bu yıl da mücadelede yer alıyor. Turda 5 etap kazanmasına rağmen kıyasıya mücadele verdiği Visconti'ye genel ferdi klasman birinciliğini kaptıran Greipel, bu yıl turda olmayacak Visconti'nin yokluğunda, Omega Pharma-Lotto takımında birincilik için yarışıyor. 1982 doğumlu Greipel'in bu yılki önemli rakipleri arasında, 1984 doğumlu ABD'li Tyler Farrar (Garmin-Cervelo Takımı) ve 1974 doğumlu dünyanın en iyi sprintçisi olarak bilinen İtalyan Alessandro Petacchi (Lampre-ISD Takımı) bulunuyor.