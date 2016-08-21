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Dünya

468 mahkûm affedildi

Affedilenler arasında müebbet hapis cezası alan 16 mahkumun da bulunduğu belirtildi

21 Ağustos 2016 21:50

Fas Kralı 6. Muhammed'in Gençlik Bayramı sebebiyle 468 mahkûmu affettiği bildirildi.

Fas Adalet ve Özgürlükler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Majesteleri 6. Muhammed, Gençlik Bayramı münasebetiyle aralarında hükümlü ve tutuklu mahkumların olduğu toplam 468 kişiyi kendi tasarruflarıyla affetti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, affedilenler arasında müebbet hapis cezası alan 16 mahkumun da bulunduğu belirtildi.

Fas’ta Gençlik Bayramı, her yıl 21 Ağustos tarihinde kamu ve askeri kurumların düzenlediği etkinliklerle kutlanıyor.

Fas Kralı 6. Muhammed

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