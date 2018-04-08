T24 LogoT24 Logo
Gündem

466 mahkeme kararı, 3,828 yasal talep; Twitter'ın şikayet şampiyonu Türkiye

2017'nin 2. yarısında tüm dünyada Twitter içerikleriyle ilgili verilen 513 yargısal erişim engelleme kararının 466'sı Türkiye'den geldi

08 Nisan 2018 00:05

T24

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından biri olan Twitter’a üçüncü taraflar tarafından yapılan şikayetlerde Türkiye birinci sırayı aldı. 

Twitter’ın Haziran-Aralık 2017 tarihlerinde yapılan içerik kaldırma taleplerine dair yayınladığı rapora göre, dünya genelinde sosyal medya devine içeriklerin kaldırılması için yapılan mahkeme kararı kaynaklı 513 talepten 466’sı Türkiye’den geldi. 

Mahkeme kararı dışındaki yasal çerçevede de Türkiye, Twitter’a iletilen taleplerin yarısından fazlasına imzası attı. 6 bin 138 mahkeme kararı dışı yasal talebin 3 bin 828’i Türkiye’den yapıldı. Türkiye’den yapılan yasal başvurular sonucu askıya alınan hesapların oranı ise yüzde 3 oldu. Twitter, Türkiye’den 148 hesabı, 322 tweet’i askıya aldı. 

148 hesap, 322 tweet askıya alındı

Raporun Türkiye’ye dair bölümünde “Türkiye’de 148 hesap, 322 tweet; kişisel haklar ve hakaretle ilgili yasalar ve aynı zamanda da terörle mücadele yasalarıyla ilgili olarak askıya alındı. 466 mahkeme kararına dair biz de, ifade ve basın özgürlüğüne aykırı olduğu ve/ya da konuya dair içeriği kapsamadığı gerekçesiyle Türk mahkemelerine 125 yasal itirazda bulunduk. Başvurularımızdan 5’i tamamen kabul edildi, 2’si kısmen” ifadelerine yer verildi. 

Twitter’ın, Haziran-Aralık 2017’de içerik kaldırılmasına dair ülkelerden gelen taleplere dair raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

ETİKETLER

twittertürkiyehesapaskıya almakyasal başvurumahkeme kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24