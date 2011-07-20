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Ekonomi

460 BOEING VE AIRBUS ALACAK NEW YORK (A.A)

20 Temmuz 2011 20:46

-460 BOEING VE AIRBUS ALACAK NEW YORK (A.A) - 20.07.2011 - American Airlines, toplam 460 adet Boeing ve Airbus sipariş etti.  Yolcu sayısı bakımından dünyanın en büyük 4. havayolu şirketi olan American Airlines, 200 adet Boeing 737s ve 260 adet ise Airbus A320 alacak.  Şirket, anlaşmayı, ''tarihteki en büyük uçak siparişi'' olarak tanımladı.   Yeni uçaklar, 2013 ve 2022 yılları arasında teslim edilecek.  American Airlines'ın ana şirketi AMR'nin Başkanı Gerard Arpey, havayolu şirketinin, 5 yıl içinde ABD havacılık sektöründe benzerleri arasında en genç ve en çok yakıt tasarruflu filoya sahip olacağını söyledi.  Arpey, bu filonun, dikkate değer biçimde yakıt tasarrufu sağlayacağını ve operasyonel maliyetleri düşüreceğini ifade etti.  Airbus, sipariş verilen 260 adet uçağın A320 ''ailesine ait'' A319, A320 ve A321 modellerinden olduğunu belirtti. 

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