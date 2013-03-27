T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

46 yıllık Baymak Hollandalılara satıldı

Baymak’ta yüzde 50 paya sahip olan BDR Thermea şirketin yüzde 100'üne sahip oldu

27 Mart 2013 18:39

Türk ısıtma sektörünün büyük kuruluşlarından Baymak'ın yüzde 100 hissesi yabancı ortağına devredildi.

2008 yılında Baxi Grup’un BDR Thermea tarafından satın alınmasıyla birlikte Baymak’ta yüzde 50 paya sahip olan BDR Thermea, Baymak  Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan'ın elindeki hisseleri devretmesiyle, şirketin yüzde 100'üne sahip oldu.

Baymak  Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, 46 yıllık geçmişe sahip olan ve 1990’ların başlarında finansal krize giren Baymak’ta payları devrederek büyük bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, şirketin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.  Akdoğan satış sonrası elde ettiği geliri ise sağlık sektöründeki yatırımları için kullanacağını belirtti.

Akdoğan, “Baymak benim hayatımın hep en önemli parçası oldu. Bugün Ethica Sağlık Grubu ile sağlık sektöründe yer almam Baymak ile olan gönül bağıma asla engel olmayacaktır. Baymak’ın devam eden başarıları ve büyümesi bana her zaman çok büyük bir mutluluk verecektir. Bu yeni dönemde de ne zaman ihtiyaç duyulsa Baymak’ın yanında olacağım” dedi.

ETİKETLER

Baymaksatışşirket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24