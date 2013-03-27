46 yıllık Baymak Hollandalılara satıldı

Türk ısıtma sektörünün büyük kuruluşlarından Baymak'ın yüzde 100 hissesi yabancı ortağına devredildi.

2008 yılında Baxi Grup’un BDR Thermea tarafından satın alınmasıyla birlikte Baymak’ta yüzde 50 paya sahip olan BDR Thermea, Baymak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan'ın elindeki hisseleri devretmesiyle, şirketin yüzde 100'üne sahip oldu.

Baymak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, 46 yıllık geçmişe sahip olan ve 1990’ların başlarında finansal krize giren Baymak’ta payları devrederek büyük bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, şirketin küllerinden yeniden doğduğunu söyledi. Akdoğan satış sonrası elde ettiği geliri ise sağlık sektöründeki yatırımları için kullanacağını belirtti.

Akdoğan, “Baymak benim hayatımın hep en önemli parçası oldu. Bugün Ethica Sağlık Grubu ile sağlık sektöründe yer almam Baymak ile olan gönül bağıma asla engel olmayacaktır. Baymak’ın devam eden başarıları ve büyümesi bana her zaman çok büyük bir mutluluk verecektir. Bu yeni dönemde de ne zaman ihtiyaç duyulsa Baymak’ın yanında olacağım” dedi.