45'ten fazla ülke fosil yakıttan vazgeçmek istiyor

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda önemli kararlar alındı. 7 Kasım'da başlayıp 18 Kasım'a kadar süren konferansta, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden olan 45'ten fazla ülkenin, "en yakın zamanda tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeye" karar verdikleri açıklandı. Buna paralel olarak, bu ülkelerin fosil yakıt tüketimini tamamiyle terk etmesi hedefleniyor.

2020'ye kadar, olabildiğince erken

Ülkeler, karbon emisyonlarını düşürmeyi amaçlayan ulusal planlarını bu doğrultuda güncelleyecek. Bu güncellemenin, "2020 yılına kadar en yakın tarihte" gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Konferansın sondan bir önceki gününde 'Marakeş Bildirgesi' yayınlanmış ve "iklim değişikliği ile mücadelenin mutlak öncelik taşıdığı" vurgulanmıştı. Bildiri kapsamında ayrıca, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yıllık yaklaşık 100 milyar dolar malî yardımda bulunacağı da yer almıştı.

"Trump elinden geleni yapacak"

Konferansa katılan uluslararası çevre örgütü "350.org"un yöneticisi May Boeve, konuya temkinli yaklaştı. Boeve, "Trump, iklim değişikliğiyle mücadeleye son vermek için elinden geleni yapacak, bu da demek oluyor ki tüm kuvvetimizle iklim değişikliğini hızlandıran faktörler üzerine odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

Alman "Dünya İçin Ekmek" yardım örgütü ise, kararı memnuniyetle karşıladı. Örgüt temsilcisi, kararı "harika bir inisiyatif" olarak tanımlarken, iklim değişikliği müzakerelerine olumlu katkı sağlayacağını da ifade etti.

Yenilenebilir enerjiye sıcak bakmayan Trump'ın yeni ABD başkanı olacak olması, çevreciler tarafından genel itibariyle endişeyle karşılanıyor. Kongre'de de üstünlüğü sağlayan Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yenilenebilir enerji harcamalarını kısmasına mümkün gözüyle bakılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa / BÜ, BÖ