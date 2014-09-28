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Dünya

457 Türk işçisi 5 gündür Libya'da mahsur

Libya'da 457 Türk işçi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Gat Havalimanı'nda mahsur kaldı

28 Eylül 2014 22:32

5 gündür Trablus Havalimanı'nda mahsur kalan 457 Türk işçi, yardım bekliyor. İşçilere şirket tarafından verilen telefonlara silahlı grupların el koyduğu iddia ediliyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 5 gündür havaalanında mahsur kalan işçiler, mesaj yolu ile yakınları ile haberleşebiliyor. İşçilerin, yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşadıkları, silah seslerinin arasında hayatta kalmaya çalıştıkları kaydediliyor.

 

Pasaportlarına ve paralarına el konuldu iddiası

 

Türk işçilerin, aşiretler tarafından rehin alınma korkusu içerisinde oldukları, kendilerini Türkiye'ye götürecek uçağın havaalanına inmediğini söyledikleri belirtiliyor.

İşçilere şirket tarafından verilen telefonlara da silahlı grupların el koyduğu ve bazı Türk işçilerin para ve pasaportlarının gaspedildiği iddia ediliyor.

 

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