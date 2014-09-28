457 Türk işçisi 5 gündür Libya'da mahsur

5 gündür Trablus Havalimanı'nda mahsur kalan 457 Türk işçi, yardım bekliyor. İşçilere şirket tarafından verilen telefonlara silahlı grupların el koyduğu iddia ediliyor.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, 5 gündür havaalanında mahsur kalan işçiler, mesaj yolu ile yakınları ile haberleşebiliyor. İşçilerin, yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşadıkları, silah seslerinin arasında hayatta kalmaya çalıştıkları kaydediliyor.

Pasaportlarına ve paralarına el konuldu iddiası

Türk işçilerin, aşiretler tarafından rehin alınma korkusu içerisinde oldukları, kendilerini Türkiye'ye götürecek uçağın havaalanına inmediğini söyledikleri belirtiliyor.

İşçilere şirket tarafından verilen telefonlara da silahlı grupların el koyduğu ve bazı Türk işçilerin para ve pasaportlarının gaspedildiği iddia ediliyor.