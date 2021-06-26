Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, HDP’ye yönelik açılan kapatma davasını konu edindiği bugünkü yazısında, “451 kişilik listede bulunan HDP milletvekillerine, ‘5 yıl siyaset yasağı’ verilirse ne olacak?” sorusunu gündeme getirdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Nusret Senem’in Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı'nın hazırlayıp sunduğu "Odak Noktası" programında ifade ettiği, “451 HDP'li savunma yapmayacaklar, onlar işledikleri suçlar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmıyorlar. Onlara en fazla 5 yıl siyaset yasağı verebilir mahkeme…” sözünü hatırlatan Uğuroğlu, “451 HDP'linin savunma hakkı var mı?” sorusunu irdeledi.

Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, “Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacak başsavcılık iddianamesinde yer alan 451 HDP'li savunma yapacaklar diye anımsıyorum. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı?” sorusuna karşın, şu yanıtı verdiği aktardı:

"Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 6216 sayılı yasanın sorunuza yanıt olacak hükmü şöyledir.

- Siyasi parti kapatma davaları

- MADDE 52- (3) Son fıkra:

- 'Hakkında siyasi yasaklılık istenenler iddialarla ilgili savunmalarını yazılı olarak sunabilirler.'

Anayasa Mahkemesi (AYM) 451 kişinin savunmalarını alacak ama 'duruşmasız yargılama' ile haklarında bir hüküm oluşturacak... AYM sözlü savunma hakkı da vermeli.

Sorumluluğu bulunan kişilere de en fazla 5 yıl 'siyaset yapma yasağı' verecek."

“Bu gerçekleri Eminağaoğlu'ndan dün sabah bir kez daha teyit edince Av. Nusret Senem'i arayarak canlı yayında verdiği bilginin yanlış olduğunu 451 HDP milletvekilinin 'yazılı savunma hakkı' olduğunu söyledim. Senem dedi ki; 'Türk Ceza Yasası anlamında bir yargılama olmayacağını söyledim yayın sırasında.' Karşılıklı sohbette Senem, "AYM'nin 5 yıl yasağı müeyyidedir" diye ifade edince bunun Türkçesinin yaptırım, yani ceza olduğunu vurguladım” diyen Uğuroğlu yazısının devamında ise şunları kaydetti:

Değerli okurlarım 2008 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "AKP Kapatma Davası" açtığını ve Anayasa Mahkemesi'nde sadece 1 oyla kapatılmadığını hatırlatayım.

Ancak AYM, "Laiklik karşıtı odak" olduğu hükmü vererek AKP'yi mahkûm etti.

Kapatılmaktan kurtulan AKP, anayasayı 2010 yılında değiştirirken parti kapatma ve siyasi yasak konularında önemli değişiklikler yaptı.

AYM tarafından kapatılan DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Mahmut Alınak, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Orhan Doğan, Zübeyir Aydar ve Ahmet Türk, dokunulmazlıkları da kaldırılarak Meclis'te zorla tutuklandılar.

AKP'liler de bu duruma düşmemek için 2010 anayasa değişikliğine bir hüküm koydular.

Bu hüküm için bugünkü HDP davasından örnek vereyim.

451 kişilik listede bulunan HDP milletvekillerine, "5 yıl siyaset yasağı" verilirse ne olacak?

- Meclis'te 'Bağımsız Milletvekili' olarak devam edecek.

Tutuklanmayacak, milletvekilliği düşürülmeyecek.

Bu hukuku şöyle tanımlayayım:

-Ekmek kadayıfı üzerine acılı turşu...

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