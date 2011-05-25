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Dünya

450 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ BRÜKSEL (A.A)

25 Mayıs 2011 23:23

-450 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ BRÜKSEL (A.A) - 25.05.2011 - Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), bugün, Almanya üzerinden yapılması beklenen 450 uçuşun, İzlanda Grimsvötn Yanardağının püskürmesiyle oluşan kül bulutları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. EUROCONTROL başlangıçta 700 uçuşun iptalinin öngörüldüğünü, ancak Alman hava sahasında 450 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Örgüt, kararın, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Hamburg, Bremen ve başkent Berlin havalimanlarını etkileyeceğini kaydetti. EUROCONTROL, Londra volkanik faaliyetleri izleme merkezinin (VAAC) açıklamasına dayanarak, hafif yoğunluktaki kül bulutlarının, Almanya, Polonya ve İskandinav ülkelerine gelmesinin beklendiğini bildirdi.

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