450 subay ve diplomattan Almanya'ya iltica başvurusu

Der Spiegel dergisinin haberinde Türkiye’den 450 kadar diplomat, subay ve hâkimin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk kamu görevlilerinin sayısı arttı. Derginin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) edindiği bilgilere göre, 450 civarında Türk diplomat, subay, hakim ve diğer kamu görevlileri ile aileleri Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması ile bağlantıda olmakla suçlandığı belirtildi. Bu kişiler arasında Belçika'daki NATO karargâhında görevli Türk subayların yanı sıra bir Afrika ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliği'de görev yapan askeri bir ataşenin de bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'den 7 bin 700'ün üzerinde iltica başvurusu

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 7 bin 700'ü geçti. Geçen yıl, Türkiye'den yapılan başvuruların sadece yüzde 8'i kabul edilmişti. Ancak Göç ve Mülteciler Dairesi'nden yetkililer, 2017'de bu oranın artacağını tahmin ediyor.

Der Spiegel'in haberinde, Türkiye’den gelen kamu görevlilerinin başvurularının aylarca işleme konmadığı ancak kurum içinde Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerin güncellendiği belirtildi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı durum değerlendirmesini dikkate alarak bu güncellemeyi yaptığına işaret edildi. Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı değerlendirme raporunda, Türkiye'de "Gülen hareketi yanlısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik sistematik takibat yapıldığına ilişkin emareler” bulunduğu ifade edildi.

Türk hükümetinin verilerine göre 15 Temmuz’dan bu yana darbe girişimi ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 47 binden fazla kişi gözaltına alındı. Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 100 binin üzerinde kamu görevlisi de açığa alındı.