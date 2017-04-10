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Dünya

450 dolarlık yemek yedi, hesabı görünce denize atladı!

Denize atlayan kişi polis tarafından yakalandı

10 Nisan 2017 20:53

Avustralya'da Terry Peck adlı genç adam bir deniz ürünleri lokantasında 450 dolarlık yemek yedi. Ancak hesabı ödemeden okyanusa atlayan Peck polis tarafından yakalandı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Peck, doğu kıyısında bulunan 'Surfers Paradise' adlı bölgedeki 'Omeros Bros' adlı deniz ürünleri restoranında iki adet ıstakoz, bir bebek ahtopot, 21 adet votkalı istiridye shot ve bir kaç tane bira ısmarladı.

Gelen hesap yaklaşık 600 Avustralya dolarıydı (450 dolar).

Ancak aynı zamanda amatör olarak rap müzikle de uğraşan Peck hesabı ödemek yerine sahile koşarak okyanusa daldı.

Jet skilerle Peck'i kovalayan polis amatör rap müzisyenini zorlukla da olsa da sudan çıkardı.

Peck'in çıkarıldığı mahkemedeki ifadesi de oldukça ilginçti.

Yemeklerin aşırı pahalı olduğunu, istiridyesinde kabuk bulunduğunu ve ıstakozların fazla pişmiş olduğunu savunan Peck, bir kız arkadaşının kumsalda doğum yaptığını haber vermesi üzerine aceleyle restorandan çıktığını ve yüzmeye gittiği sırada cüzdanını kaybettiği için hesabı ödeyemediğini iddia etti.

​Restoran temsilcileri ise ıstakozların fazla pişmiş olduğu yönündeki suçlamayı reddetti.

Peck'in yediği gıdaların sayılması sırasında 'Aman Tanrım. Hepsini tek başına mı yedin?' tepkisini veren Yargıç Joan White, polise direnme ve hırsızlık suçlaması yöneltilen Peck'i kefaletle serbest bıraktı.

Peck'in bir sonraki duruşması ise 4 Mayıs'ta yapılacak.

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