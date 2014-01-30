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Dünya

450 çift topuklu ayakkabı çaldı

Japon Sho Sato'nun evine yapılan polis baskınında 450 çift çalıntı topuklu ayakkabı ele geçirildi

30 Ocak 2014 13:51

Japonya’nın başkenti Tokyo’da polis, Sho Sato adlı bir adamın evine yaptığı başkında 450 çift çalıntı topuklu ayakkabı ele geçirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında polise, Ginza bölgesindeki bir hostes kulübünden 14 çift topuklu ayakkabı çalındığı şikayeti geldi.Araştırmalar sonucu hırsızlığın 28 yaşındaki Sho Sato tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Genç adamın yaşadığı kiralık odaya baskın yapan polis, içeride toplam 450 çift çalıntı topuklu ayakkabı ele geçirdi.

Gizlice girdiği kulübün soyunma odasından topuklu ayakkabı çalan Sato, polise verdiği ifadesinde, ‘soyunma odasındaki dolaplar benim için tam bir hazineydi’ dedi. Topuklu ayakkabı çalmaktan zevk alıyorum, ama kullanılmamış eşyalara karşı bir ilgim yok’ diyen Sho Sato’nun işsiz olduğu da ortaya çıktı.

Sato’nun şimdiye kadar çalmış olduğu 450 çift topuklu ayakkabıya el koyan polis, ayakkabıların sahiplerini bulmaya çalışıyor.

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