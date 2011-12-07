450 bin memura zam



T24- Hükümetin eşit işe eşit ücret başlığıyla açıkladığı memurların yeni ek ödeme düzenlemesinden, 2 milyon memurun 450 bini yararlanacak. Yeni düzenlemeyle, en yüksek ek ödeme müsteşar ve genel müdürlere çıkarken, profesörler, öğretmenler, emniyet müdürü dışındaki polisler, kuvvet komutanları ve her sınıftan askeri personele ek ödeme yapılmayacağı anlaşıldı.





Vatan'ın haberine göre, hükümetin yetkisinin son gününde “eşit işe eşit ücret” sloganıyla getirdiği ve memurlara ek ödeme öngören 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 450 bin memuru sevindirirken, eleştirilere de yol açtı. Düzenlemenin her bir memur kadrosu için ayrıntısı ortaya çıktıkça, yeni düzenlemeyi tanımlayan ‘eşit işe eşit ücret’ ifadesi , ‘bazıları daha eşit’ şeklinde yorumlanıyor.





Devlet memurlarına ek ödeme yapılmasını düzenleyen KHK’nin, ‘üst düzey memurlara daha çok’, ‘alt düzey memurlara daha az’ ve başta profesörler olmak üzere akademik personel ile öğretmenler dahil her türlü eğitim personeline ‘sıfır’ ek ödeme öngörmesine sendikalar tepki gösterdi.





Toplu sözleşme tehlikede





Önümüzdeki dönem kurulacak olan toplu sözleşme masasında, maaş zamları kadar kritik önem taşıyan bir konu da ek ödeme düzenlemesi olacak.





Sözkonusu ek ödeme düzenlemesi değiştirilmeden toplu sözleşmenin imzalanamayacağı açıklamaları yapılırken, sendikalar bu konuyla ilgili çalışmalara başladı. Türkiye’nin ilk memur toplu sözleşme metnine konulacak imzalar şimdiden bu hükme takılmış durumda.





450 bin şanslı memur





2 Kasım’da yayınlanan 666 sayılı KHK’yle kamuda çalışan memurlara ek ödeme yapılmasını düzenledi.

Düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktıkça, kapsamdaki yaklaşık 2 milyon memurun sadece 450 bini için ek ödeme sağlandığı hesaplanıyor. Memurlar arasında üst düzey bürokratlara daha yüksek ek ödeme, daha alt kademelerdeki memurlara daha az ek ödeme getirildiği ortaya çıktı. Buna göre, bir müsteşar 759 TL ek ödeme alırken, memur 123 TL ek ödeme alacak.





Öğretmene sıfır ödeme





Buna karşılık öğretmenler, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, araştırma görevlileri, din hizmetleri sınıfındaki din görevlileri, sağlık hizmetleri sınıfında bulunan doktor dışındaki sağlık personeli, KİT çalışanları, kadastro çalışanları, postacılar ile bazı kurumlarda çalışan memurların ek ödemesi “sıfır” olarak belirlendi. Bu memurlar hiç ek ödeme alamadı. Yüzbinlerce öğretmene hiçbir ek ödeme yapılmaması, profesörler ve akademik personele ek ödeme verilmemesi şaşkınlık yarattı.

Düzenlemeye göre, Genelkurmay Başkanı’ndan kuvvet komutanlarına, subaylardan astsubaylara hiçbir askeri personele ek ödeme yapılmadı.

KHK’yle kamu görevlilerinin bir kısmının ele geçen ücretlerinde düşüşlere yol açması da sorun yarattı.





Emekliye de zam yok





Düzenleme çalışan memurlara ek ödeme getirirken, bu ödemeler emekliliğe yansıtılmadı.

Böylece hesaplamalara göre, düzenlemeyle daire başkanı kadrosundaki bir memurun maaşının yaklaşık yüzde 45’i, en düşük dereceli bir memurun ise maaşının yaklaşık yüzde 30’u emeklilik hesabı dışında bırakılmış oluyor. Böylece bu kadrolardan emekli olan memurlar, emekliliklerinde yüzde 50 ile yüzde 60 arasında gelir kaybına uğramış olacak.