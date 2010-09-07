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450 BİN KORSAN KİTAP İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 17:33

-450 BİN KORSAN KİTAP  İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - İstanbul'da 2 matbaaya düzenlenen operasyonda, basımı kısmen tamamlanan 450 bin adet korsan kitap ele geçirildi.  İhbarları değerlendiren İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp ve Bağcılar'da 2 matbaaya operasyon düzenledi.  Operasyonda, eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar. Dün Devlet, Bugün Cemaat'' adlı kitabının da aralarında bulunduğu basımı kısmen tamamlanan 450 bin korsan kitap bulundu.  Olayla ilgili olarak aralarında matbaa sahiplerinin de bulunduğu  7 kişi gözaltına alındı.  Operasyonda, korsan kitap basımında kullanılan matbaa makinelerinin yanı sıra baskı ve dizgi kalıplarına el konuldu. 

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