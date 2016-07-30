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45 yıl önce Gülen iddianamesi hazırlayan savcının oğlu: Babam daha o zaman uyarmıştı

"O dönemde bile yani 71’de, bir askeri hâkim Gülen’i koruyan bir tutum sergileyebiliyor"

30 Temmuz 2016 17:18

19 Ağustos 1971'de, 54 sanıklı iddianamede Fethullah Gülen'e "1 numaralı sanık" olarak gösteren İzmir Sıkıyönetim Askeri savcısı Nurettin Soyer'in çocuğu Tunç Soyer,  TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, “O gün ordu babamın sergileyebildiği tavrı sergileyebilseydi, Türkiye Cumhuriyeti bugünkü noktaya gelmeyebilirdi" dedi.

1998’de yaşamını yitiren Emekli Hava Hâkim Albay Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer, iki dönemdir CHP’den seçildiği Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Cumhuriyet'ten Yusuf Özkan'ın haberine göre; babasının, Gülen tehlikesini fark edenlerin başında geldiğini anımsatarak “O gün ordu babamın sergileyebildiği tavrı sergileyebilseydi, Türkiye Cumhuriyeti bugünkü noktaya gelmeyebilirdi” diyor. Gülen’in yargılandığı duruşmaların bazılarını kendisinin de izlediğini bildiren Soyer, şunları söyledi:

“Mahkeme Hâkimi Kaya Alpkartal, babama ‘gereksiz evrak getiriyorsun, boş deliller bunlar’ diye sürekli baskı yapıyordu. Fethullah Gülen’i kollayan, savcıyı zora sokan bir uslupla yürütüyordu duruşmaları. Babam sonunda reddi hakim istedi. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilkti. Hem daha rütbeli olması, hem de tarihte yaşanmamış bir örnek olması nedeniyle çıldırdı. Duruşma arasında babama yumrukla saldırdı. Diğer hâkimler, savcılar falan araya girdi. Tesadüfen oradaydım. Çocuk halimle gürültü patırtı hâlâ kulaklarımda. Babam hakikaten gözü kara biriydi. Hâkim aleyhine açtığı davayı kazandı ve 5 bin lira tazminat aldı. O dönemde bile yani 71’de, bir askeri hâkim Gülen’i koruyan bir tutum sergileyebiliyor. Demek ki bu iş çok daha öncesine kadar gidiyor.”

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