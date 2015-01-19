45 yaşındaki İngiliz kadın, oğlunu IŞİD'den nasıl geri aldığını anlattı

45 yaşındaki İngiliz kadın, Müslüman olarak IŞİD’e katılan oğlunu geri getirmek için Londra’dan Türkiye’ye geldi. Oğlunu alarak İngiltere’ye dönen Linda, İngiliz hükümetinin rehabilitasyon çalışmalarında başarısız olduğunu ve kimse tarafından desteklenmediklerini dile getirdi.

BBC'nin Inside Out London isimli programına konuşan Linda’nın öyküsünü Independent gazetesi birinci sayfasına taşıdı. Gazetenin “Kaçak bir cihatçının ve onu kurtaran annenin öyküsü” başlığıyla yayımladığı habere göre, Linda ilk kez adının açıklanmasını ve fotoğrafının çekilmesini kabul etmiş. Oğlu James'in yüzü ise yasal nedenlerle gösterilemiyor.

Soyadının açıklanmasını istemeyen Linda 45 yaşında. Londra'nın kuzeyinde yaşıyor. 21 yaşındaki oğlu James ile birlikte iki yıl önce Müslüman oldu. Linda, Türkiye-Suriye sınırına yaptığı yolculuk sonrası oğlunu Şubat ayında geri getirdi.

James’in, Ekim 2013'te Londra'dan ayrılarak Suriye'ye gitmesinin ardından anne-oğul aylarca birbirleriyle haberleşememişler. Linda, oğlunun sonunda kendisi ile telefonla temas kurup ülkesine dönmek istediğini, bunun üzerine önce Adana'ya gittiğini, daha sonra da iPhone'unu kullanarak James'i Türkiye-Suriye sınırında yönlendirdiğini anlattı.

Linda James'in Suriye'de yaralandığını ve hala yaşadıklarını tam olarak anlatamadığını söylüyor. Bu durumun travma sonrası stres bozukluğundan kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Linda, oğlu ile ilgili olarak "Cihatçı oğlum Suriye'den zihinsel açıdan yaralı döndü. Şimdi ise onu görmezden geliyorlar"ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Beni endişelendiren ise oğlum değil. Çünkü o tehlikeli değil, terörizmi reddediyor. Beni endişelendiren genel durum. Geri dönen ve benimki gibi çocuklarını destekleyen bir anneye sahip olmayanlar. İşte beni onlar kaygılandırıyor."

Britanya'ya dönmelerinin ardından kendilerine hiçbir şekilde destek verilmediğini vurgulayan Linda umutsuz. Britanya hükümetini, ülkede Paris'tekine benzer saldırılar düzenlenebileceği yolunda uyarıyor. Bu duruma gerekçe olarak ise hükümetin ülkeye geri dönen radikal eğilimli kişileri rehabilite etmekte başarısız olmasını gösteriyor.

"Bu sorunu görmezden gelmek, hiçbir şeyi daha iyi yapmayacak" diyen Linda'ya göre Suriye'den dönen cihatçılar, yaşadıkları deneyim yüzünden "yürüyen birer saatli bomba.".

Independent'taki haberde, yaklaşık 300 kadar cihatçının Suriye'den Britanya'ya döndüğü ve İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'ın bu kişilerin ulusal güvenlik için en büyük tehdidi oluşturduklarını öne sürdüğü belirtiliyor.

Linda ve James'in öyküsünin anlatıldığı "Inside Out London" adlı program ise bu akşam BBC Televizyonu'nun birinci kanalında yayımlanacak.