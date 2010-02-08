45 yaşında 17. kez gol kralı oldu

Dalman, 32 yıldır amatör liglerde futbol oynadığını belirterek, bu sezon attığı 22 golle birlikte 948 gole ulaştığını söyledi.Evli ve iki çocuk babası olduğunu, asıl mesleğinin emlakçılık olmasına karşın futboldan kopamadığını ve bu yaşına kadar futbol oynadığını ifade eden Dalman şöyle konuştu:"29 yıllık futbol yaşantımda sadece yedi takımda futbol oynadım. Bugüne kadar 16 kez gol krallığı yaşamıştım. Geçen yıl 1. Amatör Küme'deki Çeştepespor'da 27 gol attım. Bu yıl da Tuğlaspor'da 22 gol atarak yine gol kralı oldum."Sezon başında gol kralı olacağıma dair söz vermiştim. Bu sözümü tuttum. Takımımızın da bu yıl şampiyon olması, beni daha da mutlu etti."Dalman, önümüzdeki yıl futbol oynayıp oynamayacağına henüz karar vermediğini, asıl amacının gençlere örnek olmak olduğunu kaydetti.