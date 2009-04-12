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Spor

45. Türkiye Bisiklet Turu başladı

12 Nisan 2009 15:00

45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği startla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve yarışma kategorisi 2.1'e yükseltilen 45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 142 kilometrelik ilk etabı, İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda start aldı.

Cumhurbaşkanı Gül, Ayasofya önünde kurulan start yerinden damalı bayrağı sallarken, toplam 160 sporcunun katıldığı "İstanbul-İstanbul" etabı başlamış oldu. Yarışın başlangıç törenine Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da katılırken, çevrede bulunan turistler ve vatandaşlar da bisikletçilere alkışlarla destek verdi.

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