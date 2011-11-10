-4,5 saat sonra yaralı kurtarıldı VAN (A.A) - 10.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından yaklaşık 4,5 saat sonra bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. Depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazında 7 ayrı bölümde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Otelin altındaki otobüs firması bürosunun bulunduğu bölümden bir kadın yaklaşık 4,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı kurtarılan kadının, otobüs firmasında servis bekleyen yolculardan olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Tespit edilen 25 yıkılan bina var. Bize ulaşan bilgilerden bunların 22'sinin boş olduğu tespit edildi. Kalan 3 binada, arama kurtarma çalışmaları sürüyor'' dedi. Van'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Erciş ilçesinde incelemede bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sarsıntıdan kısa süre sonra eşi Sare Davutoğlu ile Van'a geldi. Depremin ardından hemen Erciş'ten Van'a geldiğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Sayın Valimiz başta olmak üzere kriz yönetimi, depremin ilk anından itibaren yoğun bir çalışma temposu içinde. Deprem sonrası her gelişme Sayın Başbakanımıza bilgi olarak aktarıldı. Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sayın Recep Akdağ, Sayın Taner Yıldız ve Sayın Hüseyin Çelik, Van'a intikal etmek üzereler. Tespit edilen 25 yıkılan bina var. Bize ulaşan bilgilerden bunların 22'sinin boş olduğu tespit edildi. Kalan 3 binada, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 15 vatandaşımız, yaralı olarak çıkarıldı.'' Van Vali Yardımcısı Murat Uzunparmak, Van'da 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otelinin resepsiyon görevlisinin enkazdan yaralı olarak çıkartıldığını ve otelde 30-35 kişinin bulunduğunu söylediğini açıkladı. Otel binasının altında bir otobüs firmasının bürosunda Malatya ve Diyarbakır otobüs seferleri için servis bekleyen çok sayıda vatandaşın bulunduğu, büroda çalışan 3 kişinin de enkaz altında kaldığı belirtildi. Otobüs firmasının bürosunun bulunduğu bölgede, isminin Ayşegül olduğunu belirten yolcunun, kurtarma ekiplerine seslendiği öğrenildi. Bu arada, depremde yıkılan 5 katlı, 60 odalı Bayram Otelinin 47 yıl önce açıldığı ve geçen yıl 1 milyon dolar harcanarak onarımdan geçirildiği öğrenildi. Cumhuriyet Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin kesiştiği noktada yer alan ve 1964 yılında temeli atılan Bayram Otel, kentin en eski çok katlı binaları arasında yer alıyordu. 2010 yılında 1 milyon dolar harcanarak yapılan ve 3 ay süren çalışma ile onarımdan geçirilen 5 katlı otelde 60 odanın bulunduğu bildirildi.