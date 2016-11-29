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4.5 milyon TL’lik gecekonduya gece yıkımı

Ankara'da '1071 Malazgirt Bulvarı' projesi kapsamında yaklaşık 3 yıldır yıkımı beklenen gecekondu, akşam saatlerinde yıkıldı

29 Kasım 2016 03:13

Ankara'da, kamulaştırma anlaşmazlığı nedeniyle tamamı açılamayan 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dikmen bağlantısındaki gecekondu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince bu akşam yıkıldı.

Gecekondunun yıkımı için mal sahibine ilk olarak 2008 yılında ve daha sonra 2014 yılında tekrar teklif görüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4.5 milyon TL talep edilmesi sonucu anlaşamamıştı.

Hürriyet'ten Sedat Cenikli'nin haberine göre, yaklaşık 3 yıldır yıkımı beklenen gecekondunun yıkımı için, kentin ana arterlerinden biri olan 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dikmen istikametine çıkan yolları ile gecekondunun olduğu kavşağa bağlanan yollar trafiğe kapatıldı. Çevik kuvvet ekipleri ile polisler de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Belediye ile mal sahibi anlaşamamıştı

Konya Yolu’nu Öveçler üzerinden Dikmen’e bağlayacak olan Öveçler 4. Cadde Köprülü Kavşağı’nda yer alan gecekondunun yıkımı için mal sahibiyle 2008 yılında başlayan uzlaşıyla kamulaştırma teklifleri, 2014 yılında hizmete açılan 1071 Malazgirt Bulvarı proje aşamasındayken bir kez daha gündeme gelmişti.

Büyükşehir Belediyesi, mal sahibinin 4.5 milyon TL talep etmesi sonucu anlaşamamıştı. Eylül 2015’te değer tespit davası açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bulvarın devamlılığını sağlamak için davanın sonuca bağlanmasını bekliyordu.

 

 

 

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