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Dünya

4,5 milyon metrekarelik alışveriş merkezi

Dünyanın en büyük alışveriş merkezi kompleksi Dubai’de yapılacak

07 Temmuz 2014 11:38

Dubai Şeyhi El-Maktum, dünyanın en büyük alışveriş merkezini inşa edeceklerini açıkladı.

Büyüklüğü yaklaşık 4,5 milyon metrekare olarak tasarlanan 'Dünyanın Alışveriş Merkezi' adlı projede 100 otel, bir tema parkı, tiyatrolar, sağlık tesisleri ve 743 bin metre kareye yayılacak bir alışveriş merkezi yer alacak.

Yıllık 180 milyon turistin ziyaret etmesi beklenen projenin maliyeti ya da ne zaman tamamlanacağı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

Projeyle 2009'daki borç krizinden sonra toparlanmaya devam eden Dubai ekonomisinde hızla artan konut fiyatlarına yönelik yatırımcı güvenini artırmak amaçlanıyor.

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