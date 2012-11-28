45 milyon liralık heyecan yarın başlıyor

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor. Büyük ikramiyenin 45 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişinde 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira ve 1 adet de 1 milyon lira dağıtılacak. Büyük ikramiyenin günlük faizi 8 bin 883 lirayı bulacak.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulmaya başlanacak. Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon lira ile tarihinin en büyük ikramiyesini de vermiş olacak.

Milli Piyango İdaresi'nin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 40 liradan, yarım bilet 20 liradan, çeyrek bilet ise 10 liradan satılacak.

Özel çekilişte geçen yıl 40 milyon lira olan büyük ikramiye, bu yıl 5 milyon lira artırıldı ve 45 milyon liraya çıkarıldı.

Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl da 5 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira verecek. Böylece, ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 4 kişi, en fazla da 11 kişi 2013'e milyoner olarak girebilecek.

3 milyon 50 bin 182 adet ikramiye

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 5 adet 500 bin lira, 10 adet 200 bin lira, 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 2 bin lira ve 300 adet de bin lira verecek.

Öte yandan İdare, 400 adet 500 lira, bin adet 350 lira, 8 bin adet 250 lira, 40 bin adet 150 lira, 200 bin adet 120 lira, 800 bin adet 80 lira verecek. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 45 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 45 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon 50 bin 182 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 242 milyon 85 bin lira olacak.

Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak.

Bu arada Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi nedeniyle 9 Aralık 2012 çekilişi de kaldırıldı.

Biletlerin güvenlik özellikleri

Kağıdın dokusunda, yuvarlık içerisinde Milli Piyango amblemli fligran olup ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultra viole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da bulunuyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip bulunuyor. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Büyük ikramiye 20 yılda 1.500 kat arttı

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 45 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 20 yılda 1.500 kat artış gösterdi.

1992 yılında 30 milyar lira (6 sıfır atılması sonrası 30 bin lira) düzeyinde bulunan büyük ikramiye, 1995 yılında 80 milyar lira (yeni parayla 80 bin lira), 1998 yılında 600 milyar lira (yeni parayla 600 bin lira), 1999 yılında ise 1 trilyon lira (yeni parayla 1 milyon lira) oldu.

2000 yılında 3 trilyon liraya (yeni parayla 3 milyon lira), 2001 yılında 5 trilyon liraya (yeni parayla 5 milyon lira), 2002 yılında 8 trilyon liraya (yeni parayla 8 milyon lira), 2003 yılında 10 trilyon liraya (yeni parayla 10 milyon lira), 2004 yılında da 15 trilyon liraya (yeni parayla 15 milyon lira) çıkan büyük ikramiye, 2005 yılında 20 trilyon lira (yeni parayla 20 milyon lira) olarak tespit edildi.

Ancak, söz konusu yıl paradan 6 sıfır atılması sonucu büyük ikramiye 20 milyon YTL olarak ödendi. 2006 yılında da büyük ikramiye değişmedi. 2007 yılında 25 milyon YTL'ye yükseltilen yılbaşı büyük ikramiyesi, 2008 yılında da aynı kaldı. Büyük ikramiye 2009 yılında 30 milyon lira, 2010 yılında 35 milyon lira, 2011 yılında da 40 milyon liraya çıktı.

Döviz bazında da en büyük ikramiye

Milli Piyangonun yılbaşı büyük ikramiyesi, bugünkü kurlarla döviz bazında yaklaşık 25 milyon dolara ulaşıyor. Bu rakam son 20 yılın döviz bazında da en yüksek ikramiyesi olacak.

Bu arada, 45 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi, talihlileri faiziyle bile zengin edecek. 45 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yüzde 8,50 faiz üzerinden yıllık net getirisi 3 milyon 242 bin 366 lira. Bunun günlük faizi de 8 bin 883 lirayı bulacak.

Büyük ikramiyenin 1 aylık mevduata yatırılması durumunda da (yüzde 8,50 faiz üzerinden) 284 bin 262 lira aylık net faiz elde edilecek. 45 milyon lira ile yaklaşık 66 bin 176 adet tam altın alınabilecek.