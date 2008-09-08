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Dünya

4.5 milyon kişi kutlamaya katıldı

Moskova'nın kuruluşunun 861. yıl dönümü kutlandı. 4.5 milyon kişi kutlamaya katılarak rekor kırdı.

08 Eylül 2008 03:00

Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuruluşunun 861. yıl dönümü kutlandı. Yetkililer, dün yapılan kutlamalara kent genelinde yaklaşık 4.5 milyon kişinin katıldığını bildirdi. Böylelikle "en kalabalık kutlama" olarak rekor kırıldı. Geçen yılki kutlamaya 2.7 milyon kişi katılmıştı.

Kutlamalar yüzünden birçok cadde trafiğe kapatılırken, güvenliği sağlamak için 23 bin polis görevlendirildi. Rusya başkentinin kuruluş yıl dönümü ilk olarak 700. yıl olan 1847'de kutlandı. Bu tarihten sonra kuruluş yıl dönümü 150 yıl boyunca kutlanmadı.

Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov tarafından 1997 yılında yeniden gündeme getirilen kuruluş yıl dönümü kutlamaları, bu tarihten itibaren geleneksel bir şekilde devam ediyor.

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