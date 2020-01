4,5 milyar liralık 3. köprü, 3 taşeron firmayı iflas ettirdi

Üçüncü köprü projesinin yol, tünel ve hafriyat işlerini üstlenen üç taşeron firma dolardaki yükselişin getirdiği maliyet artışı nedeniyle zor duruma düştü. ESA İnşaat, İSDEM Yapı ve Saryapı İnşaat şirketleri borçlarını ödeyemeyince mahkemeler tedbir kararları aldı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, yapımı devam eden 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yol, tünel ve hafriyat işleri yapan 3 ayrı taşeron firma iflas erteleme istedi. Taşeron firmaların mali yapılarındaki bozulmaya, dolar kurundaki yükseliş ve bunun sonucunda artan maliyetlerin sebep olduğu belirtiliyor. Üç ayrı mahkemede görülen dosyalarda firmaların talebi olan tedbir kararları verildi; kayyum atamaları yapıldı. Söz konusu firmalardan biri Kocaelispor’un eski başkanı İbrahim Saral’a ait.

IC İçtaş-Astaldi ortaklığı ile yapılan 3. köprü projesi kapsamında birçok taşeron firma hafriyat, tünel ve yol işlerini üstlendi. Taşeron firmalardan üçü bozulan mali yapılarını düzeltemeyince mahkemeye başvurma yoluna gitti.

Kayyum atandı

Geçtiğimiz günlerde iflas erteleme talebinde bulunan firmalardan biri ESA İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şti. oldu. 25 yıla yakın bir süreden beri tünel ve hafriyat işlerinde çalışan şirket 3. köprünün Anadolu ayağında Beykoz Poyrazköy’de hafriyat işleri yapıyor. Şirket bu bölgedeki çalışmasını önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyor. Ancak geçtiğimiz yılın sonundan itibaren yükselme eğilimine giren dolar kuru ESA İnşaat’ın mali dengesini bozdu. Borca batık duruma gelen şirket, hacizlere karşı korunmak ve faaliyetlerini sürdürebilmek için mahkemeden tedbir talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, kurlardaki artışın şirketin mali yapısını bozduğuna işaret edildi. Dava başvuru dilekçesinde, ortaya çıkan ek finansman ihtiyacının da yüksek faizlerle karşılanmak durumunda kalındığına işaret edildi. Sunulan iyileştirme raporunu da inceleyen mahkeme geçtiğimiz 18 Mayıs’ta şirket hakkında tedbir kararı verdi; 2 kişiyi kayyum olarak atadı. Bu kararla, ESA alacaklılara karşı korumaya alınmış oldu. Ali Güngör’ün kurucusu olduğu ESA İnşaat bugüne kadar bir dizi büyük projede yer aldı. Şantiyelerinde bine yakın kişinin çalıştığı şirket en son Mecidiyeköy- Kağıthane Metrosu projesinin de bir bölümünü üstlendi.

Ödeme sıkıntısı

ESA İnşaat’ın avukatı Ersin Sevindik, Hürriyet Dünyası’nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada “Müvekkil firma leasing firmaları ile anlaşma sonucu iş makineleri kiraladı. Borç ödemesi döviz olarak yapılmaktaydı. Ancak kurda yaşanan problemler neticesinde ödeme tablosunda sıkıntı yaşadı. Firmanın mevcut işleri devam ediyor. Kurda yaşanan belirsizlik firmayı bu yola sevk etti” dedi.

İflas erteleme talebi ile mahkemenin yolunu tutan bir diğer şirket ise İSDEM Yapı İnşaat Tur. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. oldu. 3. köprü projesi kapsamında Riva-Hüseyinli arasında otoyol işi yapan İSDEM Yapı geçtiğimiz yıl 37 milyon lira ciro elde etti. 2002’den beri faaliyette olan İsmail Demir’e ait İSDEM Yapı borca batık duruma gelince iflas erteleme talebinde bulundu. Gebze 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tedbir kararı geçtiğimiz 20 Nisan günü çıktı. Tedbir kararı ile birlikte şirket haciz baskısından kurtulmuş oldu. Mahkeme, tedbir kararı ile birlikte 2 kişilik denetim kayyumu atadı.

Saral’ın şirketi için de tedbir

Eski Kocaelispor Kulübü başkanı İbrahim Saral’a ait Saryapı İnşaat Taahhüt ve Tic. Ldt. Şti. de iflas erteleme başvurusunu Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptı. Mahkemeye sunulan dava başvuru dilekçesinde şirketin borca batık duruma geldiği ifade edildi. Mahkeme geçtiğimiz 18 Eylül’de verdiği tedbir kararı ile birlikte denetim kayyumu olarak Yrd. Doç. Dr. Ednan Ayvaz’ı atadı. Saryapı, 3. köprü projesi kapsamında 10 kilometrelik bir yol inşaatı yapıyor. Geçtiğimiz yıl 100 milyon TL seviyesinde ciro yapan Saryapı’nın bugüne kadar tamamladığı işlerin toplam tutarı 500 milyon doları aşıyor.

'Yaşananlar projeyi etkilemez'

3. köprü projesini yürüten ICA İçtaş Astaldi ortaklığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Haberde adı geçen firmalar; Esa İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti., İsdem Yapı İnşaat Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Sar Yapı İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti., ICA İçtaş-Astaldi Adi Ortaklığı’nın alt yüklenicileri olarak; Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi kapsamındaki proje içinde son derece sınırlı bir kısım yapım işini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda İsdem Yapı İnşaat Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve Sar Yapı İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen yapım işleri tamamlanmış ve geçici kabulleri yapılmış olup; Esa İnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen yapım işleri ise tamamlanma aşamasına gelmiştir. Adı geçen firmaların diğer ticari faaliyetlerinde yaşadıkları sorunların proje ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta olup projeyi olumsuz etkileme potansiyeli de bulunmamaktadır."