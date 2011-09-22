-45 kişi alınacak, 3 bin 470 kişi başvurdu ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesinin ardından personel ihtiyacını karşılamak üzere açılan 45 raportör yardımcısı kadrosu için toplam 3 bin 470 kişi başvuru yaptı. Yüksek Mahkeme, üye sayısının artırılmasının ardından diğer personel sayısının da artırılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, 45 raportör yardımcısı alma yoluna giden Anayasa Mahkemesi, raportör yardımcılığına başvuru için duyuru yaptı. Anayasa Mahkemesinin duyurusuna, toplam 3 bin 470 kişiden talep geldi. Başvuru yapanlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel şartları taşımaları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmaları ya da yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmaları şartı arandı. Başvuranların ayrıca, 30 Ekim 2011 tarihi itibarıyla lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını doldurmamış olmaları, KPSS 103 puan türünden en az 75 puan almaları istendi. Yüksek Mahkeme, 45 raportör yardımcılığı için başvuran 3 bin 470 kişiyi, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutacak. Yazılı sınav 30 Ekim 2011 Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak 45 adet kadro sayısının dört katı kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılarak mülakata çağrılacak. Son sıradaki aday adayı ile eşit puan alan aday adayları da mülakata girmeye hak kazanacak. Anayasa Mahkemesinde yapılacak mülakat sonrası, belirtilen şartları taşıyan 45 kişi raportör yardımcısı olarak göreve başlayacak.