45 karikatür ödüllü resim öğretmeni

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, Karesi T.C. Ziraat Bankası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Mehmet Zeber, katıldığı karikatür yarışmalarında başarı üstüne başarı kazandı. Zeber, 30 yıllık karikatüristlik yaşamına 15’i uluslararası olmak üzere toplam 45 ödül sığdırdı. Mehmet Zeber, katıldığı yarışmalarda, en doğuda Çin, en batıda Brezilya, pek çok ülkeden ödül getirdi. Zeber, en büyük hedefinin başarılı öğrenciler yetiştirmek, yeni yarışmalarda, Türkiye’ye büyük başarılar getirmek olduğunu söyledi.

Resim öğretmeni Mehmet Zeber, 1987 yılında, bir dergide Abdi İpekçi Karikatür Yarışması yapılacağını duyunca, karikatür çalışmalarına ağırlık verdi. Zeber girdiği ilk yarışmada birincilik ödülü aldı. Çalışmalarını karikatüre yoğunlaştıran Mehmet Zeber, \"Abdi İpekçi Karikatür yarışmasının konusu, konut sorunuydu. Bu yarışmada birinci oldum. Beni karikatürist yapan bu ödüldür. Bu ödülden sonra çalışmalarımı karikatür üzerine yoğunlaştırarak artırdım. İki tane Yunus Nadi ödülüm var. İlk uluslararası ödülüm İtalya’dan. 1996 İtalya, Uluslararası 28’inci Umoristi A Marostica karikatür yarışmasında başarı ödülü elde ettim. Daha sonra ödüllerin arkası kesilmedi. Üstelik karikatür çalışmalarına 1-2 yıl ara vermek zorunda kalsam bile, başarılarım ve ödüllerim arttı\" dedi.

\'BENİM EV ÖDEVİM GİBİ BİR ŞEY\'

Zeber, son 7-8 yıldan bu yana karikatür çalışmalarına büyük bir ağırlık verdiğini belirterek, \"Önceki yıllarda, belirli zaman aralıklarında karikatüre ara verip resim çalışmalarına yoğunlaşıyordum. Fakat son yıllarda tamamen karikatüre ağırlık verdim. Öğrencilere ev ödevi verirsiniz eve gidince ona çalışırlar. Karikatür de benim ev ödevim gibi oldu eve gelince, çizimlere başlıyorum. Benim vazgeçilmezim oldu. Büyük başarılar bu nedenle geldi\" diye konuştu.

\'ULUSLARARASI ÖDÜL TÖRENLERİNE KATILAMADIM\'

Mehmet Zeber, İtalya, Çin, Brezilya gibi ülkelerden aldığı ödüllerin törenlerine katılmayı çok istemesine rağmen koşulların elvermediğini belirterek, şunları söyledi:

\"Genelde yurt dışı yarışmalarda, gelen davetiyelerde, \'Şu tarihlerde ödül töreni var katılımınızı bekliyoruz\' diyorlar. Maalesef katılma olanağımız olmuyor tabii ki. Özellikle Brezilya’ya gitmeyi çok istiyordum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 900’den fazla sanatçı katıldı. Ben burada yarışma özel ödülü aldım fakat gidemedim. Çin’e gitmeyi çok arzuluyordum, olanaklarım elvermedi. Fakat ulusal yarışmaların ödül törenlerinin tümüne katıldım.\"

\'YIRTIK KAĞITLA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI\'

Karikatürist Mehmet Zeber, 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nin düzenlediği tasarruf konulu karikatür yarışmasına yırtık bir A-4 kağıdı ile katıldığını ve ilginç bir öyküsü olduğunu belirtip, şöyle dedi:

\"Yarışmanın koşullarını okudum, her türlü teknik ve malzeme serbest diye yazıyordu. Tasarrufu nasıl anlatırım diye düşündüm. Kağıdı aldım, bir köşesini yırtıp, tasarruf yazdım. Zarfa koyup jüriye gönderdim. Eserim ikincilik ödülü aldı. Ödül törenine gittim. Fakat yapıtım yoktu. \'Neden yok?\' diye sorduğumda, \'Hocam, eserleri çerçeveleyen şahıs, kağıdı yırtık görünce, yırtıldığını sanıp yerine yenisini koymuş\' dedi. Üzülmeyin ben istediğiniz kadar kağıt yırtıp size veririm dedim.\"

ÖĞRENCİLERİNE ROL MODEL OLDU

Zeber, Balıkesir Güzel Sanatlar Lisesi’ne gelen öğrencilerin büyük çoğunluğuna rol model olduğunu, pek çok öğrencisinin karikatür dalında ödül aldığını belirterek, şunları kaydetti:

\"Konu güzel sanatlara gelince bizim öğrencilerimiz yetenek sınavı ile seçiliyor. Öğrencilerimizi ilerisi için de sınava hazırlıyoruz. Bu aşamada, model çalışması ve imgesel tasarıma ağırlık veriyoruz. Bu arada karikatüre merakı olan öğrencilerimiz oluyor. Onları yönlendirmeye çalışıyorum. Şu anda karikatür alanında başarı sağlayan ödül alan öğrencilerim var. Telefon edip kutluyorum ya da benim haberim olmuyor, onlar beni arıyor. Bağlarımızı hiçbir zaman koparmıyoruz. Herkese karikatürü bulaştırmaya çalışıyorum. Toplum olarak kitap okuma alışkanlığımız yok. Okumayan bir insanda, karikatüre baktığı zaman kafasında bazı düşünceler, sorgulama anlamında bazı kıpırtılar uyandırıyorsa, faydası vardır diye düşünüyorum. Karikatür sanatı ne kadar çok yayılırsa, insanlar da o kadar eleştiri yapmayı, farklı açılardan bakmayı, sorgulamayı öğrenir diye düşünüyorum. Karikatüre, bundan sonra da devam edeceğim. Ereksiz çalışma olmuyor. Bu nedenle ben de yarışmaları takip ediyorum. Çünkü çalışmanın bir amacı olması gerek.\"

MEHMET ZEBER KİMDİR

Mehmet Zeber, 1963 Afyon Sandıklı doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Söke’de tamamladı. 1987 yılında İzmir Dokuzeylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Karikatür yarışmalarından 15’i uluslararası olmak üzere 45 ödül aldı. Karikatürcüler Derneği ve Anadolu Karikatürcüler Derneği üyesidir. Halen Balıkesir’de Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak çalışıyor.



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