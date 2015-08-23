45 günlük süre doluyor



Türkiye'de 7 Haziran genel seçimlerinin ardından yeni bir hükümet kurulması için Anayasa'da öngörülen 45 günlük süre hükümet kurulamadan doluyor.

Seçimden birinci parti olarak çıkan AKP'nin Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran'daki seçimlerin ardından 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 63'üncü hükümeti kurma görevini almıştı.

Önce CHP ile görüşen Davutoğlu anlaşma zemini bulamadıklarını belirterek görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurmuş, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen Davutoğlu bu görüşmeden de olumlu bir yanıt alamamıştı.

Koalisyon görüşmelerinden sonuç alamayan Davutoğlu hükümeti kurma görevini iade etmişti.

Erdoğan CHP'ye görev vermedi

AKP’nin bir koalisyon hükümeti kuramayacağının belli olmasının ardından, anayasal sürenin dolmasına henüz 5 gün olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’ye hükümeti kurma görevi vermemişti.

Erdoğan geçen cuma günü yaptığı açıklamada "Şu anda açıklanan tarih 1 Kasım. 1 Kasım'da da inşallah Türkiye, ben tabii tekrar seçim diyorum, tekrar seçimi yaşayacaktır" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'yi seçime taşımak üzere geçici bakanlar kurulu oluşturulması bekleniyor.