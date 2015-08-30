45 günlük adli tatil yarın sona eriyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil, 31 Ağustos 2015'te sona eriyor.

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüştü. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.



Yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde de nöbetçi heyetler görev yaptı. Danıştay'da görev yapan nöbetçi heyet, esastan karar vermeyerek yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağladı.



Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yaptı. Ceza dairesiyse tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara baktı.



Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil 20 Temmuz 2015'te başlamıştı.