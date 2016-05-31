45 gün önce tarihi eser olarak tescil edilen askeri hastanenin koruması TOKİ için mi kaldırılıyor?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından sayılan Askeri Hastane, geçtiğimiz 13 Nisan’da Edirne Koruma Kurulu tarafından 1. Derece tarihi eser olarak tescil edildi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı şimdi Edirne Koruma Kurulu’ndan tescilin kaldırılmasını istiyor. Çünkü araziyi TOKİ’nin istediği iddia ediliyor. Edirne Koruma Kurulu 45 gün önce tescillediği Çorlu Askeri Hastanesi için bugün tescilin kaldırılmasını tartışacak.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre, Korumu Kurulu birinci derece tarihi eser olarak belirlenen hastanenin koruma alanı olarak da 82 dönümlük parsel sınırı kabul edildi. Cumhuriyet dönemi yapısı olarak nitelendirilen, dönemin stili açısından önemine vurgu yapılan tarihi bina özgün sivil mimarlık örneği olarak tescillendi. Simetrik planlar, süslemeden arınmış yalın hatlar taşıyan simetrik cepheler, ritmik pencere düzenlemesi, düz ya da gizli eğik çatılar, anıtsal ölçekli merdivenler, girişte sütunlu bir düzenleme ya da cephede kimi zaman birkaç kat yüksekliğinde sütunlar bu dönemin karakteristik özelliklerini yansıtıyor.

Belediye park yapmak istiyor

Tescil öncesinde de TOKİ’ye verileceği gündeme getirilen hastane ve bahçesinin tarihi eser statüsüyle konut alanına çevrilmesi artık mümkün değil. 2863 sayılı yasa tarihi eserlerin komşusundaki parselin de etkileşim alanında kaldığına hükmediyor. Kurul kararında da eserin koruma bandı parsel sınırı olarak belirlendi. Bu durumun tescilli yapının bahçesine de imar izni verilemiyor. Bu parsele komşu eski devlet hastanesinin de yaklaşık 30 dönümlük arazisi park alanına çevrilmişti. Çorlu Belediyesi bu arazi ile birleştirip şehrin merkezinde büyük bir park oluşturmayı düşünüyor. Milli Savunma Bakanlığı Edirne Koruma Kurulu’ndan tescilin kaldırılmasını istiyor. Edirne Koruma Kurulu 45 gün önce tescillediği Çorlu Askeri Hastanesi için bugün tescilin kaldırılmasını tartışacak. Bakanlık binanın tarihi eser taşımadığını savunuyor.