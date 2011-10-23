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Spor

45 dakikada 2 fark GAZİANTEP (A.A)

23 Ekim 2011 23:05

-45 dakikada 2 fark GAZİANTEP (A.A) - 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, Gençlerbirliği maçının  ilk yarısı Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma öncesi, taraftarlar Hakkari'deki saldırıda şehit olan askerler için tezahüratlarda bulundu. Gaziantepsporlu taraftarlar, dev Türk bayrağı açarken, karşılaşma boyunca ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' şeklinde slogan attı.  Gaziantepspor 13. dakikada aradığı golü buldu. Sağ kanattan Serdar Kurtuluş'un ortasında kaleci Ramazan topu tokatladı, Olcan tekrar vurdu, savunmadan geri dönen topu Muhammet altı pas içinde tamamlayarak topu filelerle buluşturdu, 1-0. 18. dakikada, Gençlerbirliği atağında Hurşut ceza sahası içinde Ivan tarafından düşürüldü. Hakem Koray Gencerler penaltı atışına hükmetti. Soner'in kullandığı atışı kaleci Karcemarskas uzanarak çeldi, defans topu uzaklaştırdı. 43. dakikada Gaziantepspor ikinci golü buldu. Serdar'dan aldığı topla hareketlenen Muhammet sağ kanattan şık hareketlerle ceza alanı içine kadar sokuldu, altı pas içine ortaladı, gerilerden gelen Wagner sert vuruşla topu filelere gönderdi, 2-0. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekip Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Kamil Ocak Hakemler: Koray Gencerler, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Kısal Gaziantepspor: Karcemarskas, Emre Güngör, Ivan, Bekir Ozan, Muhammet, Dany, Wagner, Serdar Kurtuluş, Sosa, Gillas Binya, Olcan Gençlerbiriği: Ramazan, Mehmet Sedef, Curri, Aykut, Cem Can, Randall, Erdal Kılıçaslan, Oktay, Soner, Hurşut, Herve Tum Goller: Dk. 13 Muhammet, Dk. 43 Wagner (Gaziantepspor) Sarı kartlar: Dk. 27 Oktay, Dk. 31 Hurşut (Gençlerbirliği), Dk. 31 Gillas Binya, Dk. 44 Emre Güngör (Gaziantepspor)

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