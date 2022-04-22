45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi

45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin yargılandığı davada beraat taleplerini reddeden mahkeme, görüntü kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek rapor yazılmasını istedi. Dava 21 Ekim'e ertelendi.

45 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin "2911 sayılı Kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı "Çadır Davasının" ilk duruşması İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Basın ve izleyicinin alınmadığı duruşmaya avukatların ısrarı üzerine yalnızca bir gazeteci alındı.

Savunmalardan önce avukatlar yargılama ilgili taleplerini dile getirdi.

Öğrenciler savunmalarında güvenlik görevlilerinin özel kameralarıyla saatlerce görüntülerini aldıklarını, aylardır kurulan direniş çadırının özel güvenlik tarafından çalındığını söyledi.

Yerine başka bir çadır açmak istediklerinde buna izin verilmediğini ve güvenliğin saldırısına uğradıklarını anlatan öğrenciler, okula çevik kuvvet ekiplerinin girdiğini, polisle müzakere edildiğini ve çadırın kaldırıldığını söyledi. Öğrenciler polisle müzakerenin dışına çıkılmadığını ifade etti.

Polisin okuldan çıkmak istediklerinde direnmemelerini ve herkesi gözaltına alınacağını söylediğini aktaran öğrenciler darp edilerek gözaltına alındıklarını vurguladı.

Hakimin öğrencilere polisin dağılın ihtarını duyup duymadığını sorması üzerine öğrenciler, polisin dağılın ihtarı yapmadığını belirtti.

Mahkeme, avukatların beraat taleplerini reddederken ifade veren öğrencilerin duruşmadan vereste tutulmasına, ifadesi alınmayan 2 kişinin zorla getirilmesine, dosyadaki görüntülerin bilirkişiye gönderilerek rapor hazırlanmasına hükmetti. Mahkeme davayı 21 Ekim'e erteledi. (HABER MERKEZİ)