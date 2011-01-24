45 bin seyirciden 114 desibel ses çıktı

T24 - 52 bin 650 kapasiteli stadın tribünlerinin büyük bölümü doldu. Maç başlarken 105 desibel olan ses düzeyi yüksekliği, Servet’in golünden sonra 114’e çıktı.

Galatasaray’ın yeni stadı Türk Telekom Arena’da oynadığı ilk lig maçının rakamları dikkat çekiciydi. Sarı kırmızılı taraftarlar 52 bin 650 kapasiteli stadın tribünlerinin büyük bölümünü doldururken yaptıkları tezahüratlarla da geceye damgalarını vurdular.

20 bini kombine, 25 bini biletli olmak üzere toplam 45 bin sarı kırmızılı taraftarın izlediği Galatasaray-Sivasspor maçında, Türk Telekom Arena Stadı’ndaki ilk lig maçında saha içine konulan aletlerle ses düzeyi yüksekliği tespit edildi.

Artarak devam etti Saha içindeki desibel ölçer aletlerle, stattaki ses yüksekliği belirlendi. Maç başlarken 105 desibel olan ses düzeyi yüksekliği, daha sonra artarak devam etti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Servet Çetin golü atıp, sarı kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiğinde ise bu rakam 114’e çıktı.

En yükseği İnönü’de Bir futbol maçında ölçümü yapılan en yüksek desibel rakamlarına Türkiye’de ulaşıldı. Beşiktaş’ın 25 Ekim 2007’de İngiliz devi Liverpool’u BJK İnönü Stadı’nda 2-1 yendiği maçta siyah beyazlı taraftarların çıkardıkları ses yüksekliği 132 desibeli bulmuştu.



Desibel rekoru Beşiktaş'a ait

Beşiktaş-Liverpool: 132 desibel

NBA All Star maçı (1985): 128 desibel

The Oregon Ducks- USC Trojans (2007): 127 desibel

Güney Afrika-Meksika (2010 Dünya Kupası maçı): 117 desibe

Galatasaray-Sivasspor (Süper Lig maçı): 114 desibel



