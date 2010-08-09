-45. ATATÜRK KUPASI ENGEL ATLAMA YARIŞI, "SARAN"IN İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Binicilik Federasyonu'nun Garanti Masters Özel Bankacılık ana sponsorluğunda düzenlediği 45. Atatürk Kupası Engel Atlama Yarışı'nı, ''Saran'' isimli atla Hüsnü Dinç kazandı. Maslak'taki İstanbul Atlıspor Kulübü Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen, aynı zamanda Ustalar Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağını oluşturan, engel yüksekliği 145 santimetre olan yarışta, parkuru 41.65 saniyede 0 ceza puanıyla tamamlayan Dinç, kupanın sahibi oldu. Yarışta Sencer Can, ''LC Waikiki Cleveland'' isimli atla 43.99 saniye ve 0 ceza puanıyla 2.'lik, ''LC Waikiki Lizarazu'' isimli atla da 44.04 saniye ve 4 ceza puanıyla 3.'lük elde etti. Yarışın ardından düzenlenen törende, dereceye giren binicilere ödüllerini, Garanti Masters Özel Bankacılık Birim Müdürü Demet Apak Şermet, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Armağan Özgörkey ve Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Huysal verdi. Binicilik Federasyonu Başkanı Özgörkey, Garanti Masters Özel Bankacılık'ın binicilik sporuna yaptığı katkılardan dolayı birim müdürü Demet Apak Şermet'e bir şilt verdi.