'4+4+4 sisteminin ardında 20 milyar dolarlık yolsuzluk var'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki 4+4+4 düzenlemesinin ardında 20 milyar dolarlık bir yolsuzluk yattığını öne sürdü. CHP Lideri buna karşı çıktıklarında ise Kuran-ı Kerim eğitimine karşı çıkmakla suçlandıklarını dile getirdi.

Protesto amaçlı Tandoğan Meydanı'nda toplanan CHP'liler Grup Toplantısı için bu kez Meclis'te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının hedefinde AKP Hükümeti ve Başbakan Erdoğan vardı.

4+4+4 eğitim sistemi düzenlemesinin kimseye danışılmadan intikam duygularıyla hazırlandığını dile getiren CHP Lideri, "Bize sormadın, eğitimcilere sor. Hadi onları boşver, annelerine sor. 5 yaşındaki çocuklar kalem bile tutamaz" diye konuştu.

Siyasette kin ve intikam olamayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hükümet programında yok, Milli Eğitimin programında yok, Bakanlar Kurulu'nun haberi yok. Millet için yapıyoruz diyorsun milletin haberi yok" dedi.

Düzenlemenin hedefinin 20 milyar dolarlık rant olduğunu öne süren CHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "20 milyar dolarlık ihaleleri niçin kamu ihale yasasının dışına çıkarıyorsunuz. Şimdi biz karşı çıkarsak diyecek ki CHP Kuran-ı Kerim'e karşı çıkıyor. Hangi dinde var 20 milyar dolarlık yolsuzluğa kutsal kitabı alet etmek?"

'Kul hakkı yedin mi yemedin mi?' diye Başbakan'a soran CHP Lideri, Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, kul hakkı yemeyeceksin, şimdi ben sana soruyorum bunlardan hangisine sahipsin sen?"

Erdoğan'ın İstanbul'a yırtık ayakkabılarla geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Şimdi torunlarına yetecek servetin var" diye konuştu.

'Geç ama güzel açıklamalar'

Kılıçdaroğlu, grup toplantısı çıkışında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sözlerine ilişkin "Geç ama güzel açıklamalar" yorumunda bulundu.