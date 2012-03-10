T24 LogoT24 Logo
Gündem

4+4+4'te 'Pinokyo' gerginliği yaşandı

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri sırasında "Pinokyo" tartışması

10 Mart 2012 18:53


T24 -  Meclis Milli Eğitim Komisyonu 4+4+4 teklifi mesaisine başladı. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri sırasında "Pinokyo" tartışması yaşandı.

Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, sözlerine "Sayın Bakan'ın nerede olduğu anlaşıldı. Yeni sitkom başlamış, kanal kanal geziyor. Sayın Bakanım dikkat etsin, adı Pinokyo'ya çıkmasın. Sayın Bakan'ın asıl görevi kanal kanal dolaşıp kamuoyunu yanıltmak değil" dedi.

AKP'li milletvekilleri Öner'in bu sözlerine tepki gösterdi. Öner de "Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden gerçekleri söylemek üzere buradayım" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı da Öner'den özür dilemesini isteyerek, "Kanaatlerinizi çok daha nazik şekilde ifade edebilirsiniz" dedi.

Öner "Sayın Bakan kamuoyunu yanıltan sözlerini geri almazsa ben de sözlerimi geri almam. Sonuçlarına da katlanırım" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Hakaretinizi geri alın. Geri almazsanız komisyonun çalışma usulü ile ilgili ciddi sıkıntı yaşanır" dedi.

 

'Hiç kimse bu sözleri geri aldıramaz'

 

AKP'li milletvekillerinin "Pinokyo tanımlamasını kullanamazsınız" sözlerine Öner, "Hiç kimse bana bu sözü geri aldıramaz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Ben hayatımda bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Yanlış bilgi de vermedim. Eğer benim yanlış bilgi verdiğime dair bir şey söyleyebilecekse onu söylesin. Bunun dışında bu komisyonun sağlıklı ve etkin çalışabilmesi için özür dilemesini beklemiyorum. Böyle birisinin özür dilemesi de zaten benim için makbul bir şey değildir. Onu kendi terbiyesizliğine mahkum ediyorum" dedi.

Öner'in "Benim sicilimde 'intihalci' yazmıyor" sözlerine Bakan Dinçer "Konuşma terbiyesiz" karşılığını verdi.

Öner "Bana kimse terbiyesiz diyemez" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür "Bırakın bir bakanı bir insana bu laf söylenmez" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, tartışmalar sırasında basın mensuplarını ve üyeleri cep telefonuyla görüntü almaması için uyardı.

Avcı, "Biraz önce salon ile ilgili eleştiriler vardı ama görüyorum ki sorun salonun kapasitesinde değil bizde, hepimizde. Bu üslupla hangi salona geçsek aynı neticeleri alacağız. Önce farklı bir salonda daha düzenli çalışabilecek bir heyet olduğumuzu kendi kendimize kanıtlayalım, salon çözümünü ayrıca üretelim" diye konuştu.

Bu arada, basın mensuplarıyla Nabi Avcı'nın danışmanı olduğunu söyleyen bir kişi arasında tartışma çıktı. CHP'li milletvekilleri, danışmanların salonda bulunmaması gerektiğini belirterek, Avcı'dan danışmanını dışarı göndermesini istedi.

Bunun üzerine Avcı bu kişiye dışarı çıkmasını söyledi.

 

 

ETİKETLER

TBMMgerginlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24