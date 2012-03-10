4+4+4'te 'Pinokyo' gerginliği yaşandı



T24 - Meclis Milli Eğitim Komisyonu 4+4+4 teklifi mesaisine başladı. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifinin görüşmeleri sırasında "Pinokyo" tartışması yaşandı.

Teklifin 5. maddesi üzerinde söz alan CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, sözlerine "Sayın Bakan'ın nerede olduğu anlaşıldı. Yeni sitkom başlamış, kanal kanal geziyor. Sayın Bakanım dikkat etsin, adı Pinokyo'ya çıkmasın. Sayın Bakan'ın asıl görevi kanal kanal dolaşıp kamuoyunu yanıltmak değil" dedi.

AKP'li milletvekilleri Öner'in bu sözlerine tepki gösterdi. Öner de "Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden gerçekleri söylemek üzere buradayım" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı da Öner'den özür dilemesini isteyerek, "Kanaatlerinizi çok daha nazik şekilde ifade edebilirsiniz" dedi.

Öner "Sayın Bakan kamuoyunu yanıltan sözlerini geri almazsa ben de sözlerimi geri almam. Sonuçlarına da katlanırım" diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Hakaretinizi geri alın. Geri almazsanız komisyonun çalışma usulü ile ilgili ciddi sıkıntı yaşanır" dedi.

'Hiç kimse bu sözleri geri aldıramaz'

AKP'li milletvekillerinin "Pinokyo tanımlamasını kullanamazsınız" sözlerine Öner, "Hiç kimse bana bu sözü geri aldıramaz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, "Ben hayatımda bugüne kadar hiç yalan söylemedim. Yanlış bilgi de vermedim. Eğer benim yanlış bilgi verdiğime dair bir şey söyleyebilecekse onu söylesin. Bunun dışında bu komisyonun sağlıklı ve etkin çalışabilmesi için özür dilemesini beklemiyorum. Böyle birisinin özür dilemesi de zaten benim için makbul bir şey değildir. Onu kendi terbiyesizliğine mahkum ediyorum" dedi.

Öner'in "Benim sicilimde 'intihalci' yazmıyor" sözlerine Bakan Dinçer "Konuşma terbiyesiz" karşılığını verdi.

Öner "Bana kimse terbiyesiz diyemez" dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür "Bırakın bir bakanı bir insana bu laf söylenmez" diye konuştu.

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, tartışmalar sırasında basın mensuplarını ve üyeleri cep telefonuyla görüntü almaması için uyardı.

Avcı, "Biraz önce salon ile ilgili eleştiriler vardı ama görüyorum ki sorun salonun kapasitesinde değil bizde, hepimizde. Bu üslupla hangi salona geçsek aynı neticeleri alacağız. Önce farklı bir salonda daha düzenli çalışabilecek bir heyet olduğumuzu kendi kendimize kanıtlayalım, salon çözümünü ayrıca üretelim" diye konuştu.

Bu arada, basın mensuplarıyla Nabi Avcı'nın danışmanı olduğunu söyleyen bir kişi arasında tartışma çıktı. CHP'li milletvekilleri, danışmanların salonda bulunmaması gerektiğini belirterek, Avcı'dan danışmanını dışarı göndermesini istedi.

Bunun üzerine Avcı bu kişiye dışarı çıkmasını söyledi.