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Ekonomi

''444''lü numaralara yeni düzenleme geliyor ANKARA (A.A)

07 Kasım 2011 15:26

-''444''lü numaralara yeni düzenleme geliyor ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişm Kurumu (BTK), ''444''lü numaralara ilişkin yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.  ''Numaralandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'', Kurumun internet sitesinde 15 gün süre ile kamuoyu görüşüne açıldı. Değişiklik öngören yönetmelik taslağına göre, halihazırda, 444 XXXX şeklinde Türk Telekomünikasyon A.Ş tarafından tahsis edilen ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan numaraların kullanımına devam edilecek. Ancak, yeni yerel aranır numara grupları ile bu numaraların tahsisi ve kullanımında uygulanacak usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecek. Mevcut yönetmelikte, bu numaralar, Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafından işletmecilere blok veya münferit olarak tahsis ediliyor. Numara tahsis edilen işletmeci, kendisine tahsis edilen numaralardan ikincil tahsis yapabiliyor. Kurum tarafından katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin belirlenen numara grupları üzerinden verilen hizmetler, bilgi ve danışma numaraları üzerinden sunulamıyor.

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