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'4+4+4' Köşk'e gönderildi

TBMM'de kabul edilen 4+4+4 olarak bilinen kanun Cumhurbaşkanı Gül'ün onayı için Köşk'e gönderildi

01 Nisan 2012 13:04

Eğitim süresini kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunuldu. Gül'ün yasayla ilgili kararını 15 gün içinde vermesi gerekiyor.
 
Kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaşan kanun, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'ndaki son okumadan sonra Meclis Başkanı Cemil Çiçek tarafından imzalandı. Kanun, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunulmak üzere Çankaya Köşkü'ne gönderildi.

Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM tarafından kabul edilen kanunları 15 gün inceleme süresi bulunuyor.

Kanuna göre, ilköğretim kurumları; 4 yıllık zorunlu ilkokullar, 4 yıllık zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşacak. Zorunlu ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. Kur'an-ı Kerim ve ''Hz. Peygamberimizin hayatı'', ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak okutulacak. Zorunlu ortaöğretim, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak.

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