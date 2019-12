444 fanatiğe ceza verildi

Spor güvenlik kurulları yılbaşından bu yana 444 fanatiğe ceza verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı İsmail Çalışkan, illerde vali ve emniyet müdürleri başta olmak üzere ilgili kişilerin katılımıyla oluşturulan kurullar tarafından "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza verilen fanatik taraftarlarla ilgili değerlendirme yaptı.



Spor güvenlik kurullarının, yılbaşından bu yana düzenlenen spor organizasyonlarında olay çıkaran 173 kişiye idari para cezası ile spor müsabakalarını seyirden men cezası verdiğini ifade eden Çalışkan, 266 kişinin ise sadece idari para cezası aldığını belirtti. Çalışkan, kurulun değerlendirmesi sonucu 4 kişiye 1 yıl, 1 kişiye ise 6 ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men cezası verildiğini bildirdi.



Çalışkan, yapılan istatistiki çalışmada ceza alan kişilerin eğitim durumlarının da ele alındığını, bunlardan 62'sinin üniversite, 193'ünün de lise mezunu olduğunu kaydetti.



"GEÇEN YIL 1161 FANATİK CEZA ALDI"



Geçen yıl sporda şiddet olaylarına karıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan bin 161 fanatikten bin 146'sına kurul tarafından ceza verildiğini hatırlatan Çalışkan, fanatiklerin bin 93'ünün futbol, 50'sinin basketbol, 4'ünün boks, 2'sinin hentbol, 7'sinin voleybol, 5'inin ise diğer

branşlardaki spor karşılaşmalarında olay çıkardıklarını söyledi.



Fanatiklerin 500'üne idari para cezası, 635'ine spor müsabakalarını seyirden men ve idari para cezası, 5'ine 6 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası ve 6'sına da uyarı cezası verildiğini kaydeden Çalışkan, bu kişilerden 128'inin üniversite 379'unun ise lise mezunu olduğunun kayıtlara geçtiğini belirtti.



SPORDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN TAVSİYELER



Alınan önlemler ve cezaların caydırıcılığı nedeniyle olay sayısında yılbaşından itibaren bir önceki yıla oranla azalma olduğunu belirten İsmail Çalışkan, sporda şiddeti azaltmak için yapılması gerekenlerle ilgili de önerilerde bulundu.



Olayların meydana gelmemesi için saldırganlık ve şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Çalışkan'a göre, alınması gereken önlemlerden bazıları şöyle:



"-Taraftar temsilcileri, sosyal rol liderlik gereği büyük öneme sahip kişilerdir. Her isteyenin (amigo) olarak görev yapmaması sağlanmalıdır. bu temsilciler bir eğitimden geçirildikten sonra görev almalıdır.



-Ayda bir kez (centilmen takım seyircisi) seçilerek ödüllendirilmeleri sağlanmalıdır.



-Toplu bilet satışlarına kesinlikle müsaade edilmemelidir.



-Bayan ve çocuk seyirci sayısının artışı teşvik edilmelidir.



-Stadyumda kavga-dövüş ve ısrarla küfür eden seyircinin tespit edilerek müsabakalara alınmaması sağlanmalıdır.



-Gerek girişlerde gerekse stadyum içinde sağlıklı fiziksel koşullar oluşturulmalıdır. Beklenmedik bir olayda stadyumun çok çabuk boşaltılacak şekilde donatılması temin edilmelidir.



-Girişte iyi kontrol yapılmalıdır. Üzerinde herhangi bir kesici, delici veya yaralayıcı madde bulunan kişiler müsabakaya alınmamalıdır.



-Spor köşe yazarları, gerek olayların çıkmasında gerekse olayların önlenmesinde kendilerine düşen görevin bilincinde olarak üsluplarına dikkat etmelidir.



-Spor yayınları kışkırtıcılıktan uzak, doğru, objektif, yanlış anlamalara izin vermeyecek, taraftarı, izleyiciyi, sporcuyu, halkı eğitici tarzda olmalıdır.



-Kulüp yöneticileri, görevliler, emniyet güçleri ve amigolar bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı ve sorunları birlikte çözmeye çalışmalıdır."



"POLİSLER DE DEPLASMANA GİDECEK"



Özellikle futbolda, müsabakalardan men cezası alan fanatiklerin karşılaşmaların yapıldığı stadyumlara girişini engellemek için yeni bir proje de hayata geçirilecek. Çalışkan, yaklaşık 1 yıl önce kurulan "Spor Güvenliği Büro Amirliği" ekiplerinin, görev yaptıkları illerdeki futbol takımlarının olay çıkartması muhtemel veya yasaklı fanatiklerinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini

bilgisayar ortamına aktaracağını söyledi.



Çalışkan, böylece diğer illerdeki güvenlik birimlerinin de kendi illerine deplasmana gelecek fanatiklerle ilgili bilgi sahibi olabileceğini ifade etti. Futbol Federasyonu ile de çalışmaları koordineli bir şekilde yürüttüklerini hatırlatan Çalışkan, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını, sorunlara birlikte çözüm aradıklarını belirtti.



Spor güvenliği büro amirliği ekiplerinin, sorumlu oldukları takımın deplasmana gitmesi durumunda da maçın oynanacağı ile giderek oradaki güvenlik birimleri ile temasa geçeğini söyleyen Çalışkan, görevli polislerin, stadyum önünde güvenlik önlemi alan polislere stadyuma giriş yasağı bulunan taraftarları göstererek içeri girmelerini engelleyeceğini bildirdi.



Yasa gereği stadyumlarda alınacak güvenlik önlemlerinin tamamının 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren özel güvenlik birimleri tarafından sağlanacağını da hatırlatan Çalışkan, güvenlik birimlerindeki görevlilerin her hangi bir olay çıkması durumunda polislerle karıştırılmaması için Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kavuniçi renkte yelek giyeceklerini söyledi.



Çalışkan, güvenlik görevlilerinin saha içerisinde görev almasının ardından şu an saha kenarlarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin de sadece dış güvenlik ile takımların geliş ve gidişlerindeki tedbirleri almakla sorumlu olacağını, stadyum içinde herhangi bir olay çıkması durumunda ise kolluk kuvvetlerinin müsabaka güvenlik amirinin talebi doğrultusunda içeri girerek olaylara müdahale edeceğini ifade etti.



Müdahale imkanlarının olmadığı durumlarda ise yakınlaştırma özelliğine sahip kameralarla olay çıkaran ya da küfür eden taraftarların belirleneceğini anlatan Çalışkan, maç sonrasında polis ekiplerince bu kişilerin gözaltına alınacağını belirtti.