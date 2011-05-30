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Dünya

441 SAYGA ÖLÜ BULUNDU ALMATI (A.A)

30 Mayıs 2011 22:31

-441 SAYGA ÖLÜ BULUNDU ALMATI (A.A) - 30.05.2011 - Kazakistan'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 441 sayga ölü bulundu. İnterfaks ajansına göre, Kazakistan'da acil durumlarla mücadele birimi, Orta Asya'da sayga adıyla bilinen bu tür antiloplardan 364 dişi ile 77 yavrunun cuma gününden beri ölü bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, hayvanların yeni bir salgın hastalık nedeniyle öldüğünü düşünüyor. Geçen yıl bir başka bir salgın yüzünden 12 bin antilopun telef olduğu belirtiliyor. Kazakistan stepleri, Moğolistan'ın batısı ve Rusya'nın Hazar Denizine yakın ormanlık alanlarda yaşayan bu antiloplar 1990'dan bu yana sürekli azalıyor. Bu antilopların erkeklerinin boynuzunun Çin'de geleneksel tıp alanında kullanıldığı belirtilirken, tarım alanlarının genişlemesinin de soylarının tükenmesinin nedenlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

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