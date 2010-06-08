T24 - Avro Bölgesi maliye bakanları 440 milyar euroluk güvence fonuna onay verdi.



Merkezi Lüksemburg'da olması kararlaştırılan güvence fonu, iflas tehlikesi yaşayan ülkenin başvurusu üzerine diğer Euro Bölgesi üyelerinin garantörlüğünde borçlanarak aktif hale gelecek.



Euro Bölgesi'nin zor durumdaki ülkelerini kurtaracak güvence fonu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 250 milyar euroluk ve AB'nin 60 milyar euroluk katkısıyla toplamda 750 milyar avroya ulaşacak.



Yunanistan'daki borç krizinin Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi bütçe açığı yüksek ülkelere bulaşması ihtimalinin güçlenmesi üzerine Euro Bölgesi devasa güvence fonu üzerinde uzlaşarak piyasaları yatıştırmaya çalışmıştı.



