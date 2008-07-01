EURO 2008 final mücadelesinde İspanya, Almanya'yı 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez bu kupanın sahibi oldu. En son 1964 yılında Euro Cup'da mutlu sona ulaşan 'Boğalar', tam 44 yıl sonra yeniden bu sevinci yaşamayı hakettiler. Turnuvada oynadığı bütün maçları kazanan İspanya, finalde de Almanya'ya şans tanımadı ve Torres'in 33. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.



Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Ernst Happel Stadı'ndaki final maçında Almanya ile İspanya karşı karşıya geldi.



İspanya'da son Rusya maçında sakatlanan golcü oyuncu David Villa yer almazken, onun yerine teknik direktör Luis Aragones genç oyuncu Fabregas'a şans verdi. Almanya'da ise Türkiye ile oynanan yarı final mücadelesinin ilk yarısında sakatlanan ve ikinci yarıda oyundan çıkan Rolfes'in yerine Frings görev aldı.



Maçın başlarında her iki takım da kontrollü oyunu tercih ederek fazla riske girmediler. İlk dakikalar karşılıklı cılız ataklarla geçti.



Karşılaşmanın ilk önemli atağı 14. dakikada İspanya'dan geldi. Bu dakikada Xavi'nin ara pasında solda topla buluşan Iniesta'nın içeriye gönderdiği top Metzelder'in ters vuruşuyla kendi kalesine giderken, son anda Lehman topu kornere atarak gole izin vermedi.



23. dakikada sağ kanattan Sergio Ramos'un ceza sahasına girmeden yaptığı ortaya defans oyuncularının arasından yükselen golcü oyuncu Torres'in kafa vuruşu kale direğinin altına çarparak geri döndü. Defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasında bir anda önünde bulan Capdevila'nın sert vuruşu da top az farkla auta gitti.



Baskılı oynayan İspanya aradığı golü 33. dakikada golcü oyuncu Fernando Torres ile buldu. Bu dakikada Xavi'nin ara pasında Lahm ve kalesini terk eden Lehmann arasındaki anlaşmazlıktan faydalanarak araya giren Torres, kaleci Lehmann'nın üstünden topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarının ilk önemli atağı yine İspanya'dan geldi. 53. dakikada ceza sahasında topla giderken Torres bir anda topu geriye çıkartarak ceza sahası dışındaki Xavi'ye verdi. Bu oyuncunun topun gelişine sert vuruşunu son anda kaleci Lehmann parmak ucuyla kornere çelmeyi başardı.



68. dakikada yine İspanya atağında kullanılan serbest vuruşunda Sergio Ramos'un mükemmel kafa vuruşu Lehmann son anda kornere atmaya başardı. Xavi'nin kornerden yerden pasında topun gelişine İniesta'nın sert vuruşunda kale direğinin kenarında bulunan Frings'e çarpan top İspanya'ya ikinci gol şansını vermedi.



81. dakikada Senna güzel hareketlerle getirdiği topu sağ kanattaki Cazorla'ya verdi, onun ortasında arka direkteki Guiza'nın kaleye vuruşunu yetişen Senna tamamlamak istemesine rağmen vuramadı ve top az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sahibi İspanya oldu.



Bu şampiyonada, tarihinde 3. kez final oynayan İspanya, böylece 1964'de eski SSCB'yi 2-1 yenerek kazandığı ilk şampiyonluktan tam 44 yıl sonra 2. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.



İspanya Milli Takımı'na maçtan sonra kupasını, UEFA Başkanı Michel Platini verdi.



Stat: Ernst Happel

Hakemler: Roberto Rosetti, Alessandro Gliserri, Paolo Calcagno

Almanya: Lehmann x, Friedrich x, Mertesacker xx, Metzelder xx, Lahm x (Dk.46 Jansen x), Schweinsteiger xx, Frings xx, Ballack xx, Hitzlsperger x (Dk.58 Kuranyi x), Podolski x, Klose x (Dk.79 Gomez x)

İspanya: Casillas xxx, Ramos xxxx, Puyol xxx, Marchena xxx, Capdevila xxx, Senna xxx, Iniesta xxx, Xavi xxx, Fabregas xx (Dk.63 Alonso xx), Silva xx (Dk.66 Cazorla xx), Torres xxxx (Dk.78 Guiza xx)

Gol: Dk.33 Torres

Sarı Kartlar: Dk.43 Ballack ve Dk.88 Kuranyi (Almanya), Dk.43 Casillas ve Dk.74 Torres (İspanya)

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